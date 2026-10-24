El 33.8% de los adultos en Durango tuvo conflictos con otras personas en tercer trimestre de 2026

El 33.8 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de Durango tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o personas desconocidas durante el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la proporción se ubicó por debajo del promedio nacional, de 39.5 por ciento.

Sin embargo, refleja que aproximadamente uno de cada tres adultos en la capital duranguense experimentó algún tipo de confrontación durante el periodo de referencia.

Entre los motivos de disputa señalados en la información destacan los problemas de convivencia cotidiana, como el ruido, el manejo de basura, el estacionamiento en lugares prohibidos y las diferencias relacionadas con mascotas.

La violencia familiar persiste

La encuesta también reportó que en el 8.2 por ciento de los hogares de la capital duranguense al menos uno de sus integrantes fue víctima de violencia familiar durante el periodo de estudio, un indicador que da cuenta de la persistencia de agresiones en el entorno doméstico.

Respecto a las fuentes de información sobre seguridad pública y delitos, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, como Facebook y WhatsApp, fueron señaladas como los principales canales de consulta, utilizados por más del 65 por ciento de los habitantes de la capital, según los datos proporcionados.

Las conversaciones con familiares, vecinos y amigos también figuran entre las vías mediante las cuales la población conoce incidentes delictivos y alertas comunitarias, mientras que los noticieros de televisión, los portales informativos y la prensa mantienen su presencia como fuentes de información.

En cuanto a la evaluación de las autoridades municipales para resolver problemas como baches, alumbrado público, suministro de agua y vigilancia, el 34.2 por ciento de los adultos en Durango capital consideró que el gobierno local era efectivo o muy efectivo.

Este indicador se ubicó por encima de la media nacional, de 30.7 por ciento, aunque la proporción de ciudadanos que reconoce resultados favorables en la atención de los problemas urbanos continúa siendo minoritaria.

La Laguna más segura que la ciudad de Durango

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también revelan una brecha considerable entre la ciudad de Durango en comparación con La Laguna en cuanto a percepción de seguridad.

Según el reporte oficial correspondiente a septiembre de 2026, tanto la capital duranguense como la zona conurbada de La Laguna presentan balances más favorables que el promedio del país, aunque con marcadas diferencias entre sí.

En el caso de la ciudad de Durango, el 48.7 por ciento de los habitantes adultos manifestó sentirse inseguro en su entorno.

Por el contrario, en La Laguna —que abarca municipios de Coahuila y Durango— la percepción de inseguridad se redujo al 24.6 por ciento, bajando desde el 28.1 por ciento registrado en el periodo anterior.

Con este resultado, la región lagunera reporta un nivel de percepción de inseguridad que representa prácticamente la mitad de lo registrado en la capital del estado.