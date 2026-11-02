El 45% de trabajadores manufactureros temen que la IA los reemplace: ManpowerGroup

La posibilidad de que la Inteligencia Artificial (IA) sustituya puestos de trabajo en el sector manufacturero durante los próximos dos años preocupa al 45 por ciento de sus trabajadores, aunque las empresas todavía se encuentran en una etapa de implementación de esta tecnología.

De acuerdo con el estudio Global Insights Manufactura 2026, de ManpowerGroup, el 46 por ciento de los líderes tecnológicos de la industria manufacturera señala que sus iniciativas para integrar la IA se encuentran actualmente en fase de implementación.

Pese a ello, el 93 por ciento de los fabricantes considera que la tecnología de fabricación inteligente transformará su fuerza laboral, lo que anticipa cambios en las actividades y habilidades que requerirán las empresas del sector.

El despliegue de la Inteligencia Artificial en la manufactura todavía está por debajo del promedio global de adopción, que alcanza el 60 por ciento en el conjunto de las industrias, debido a la complejidad que representa incorporar estas herramientas en los procesos de producción.

Damian Malfatti, director de Experis México, señaló que el principal impacto de esta tecnología no necesariamente será el reemplazo de trabajadores, sino la transformación de sus actividades, con una reducción de tareas rutinarias y una mayor demanda de habilidades digitales, técnicas y de resolución de problemas.

En ese sentido, el 53 por ciento de los líderes tecnológicos manufactureros busca incorporar conocimientos relacionados con Inteligencia Artificial en los puestos técnicos que ya existen, privilegiando la capacitación y actualización de sus trabajadores antes que la sustitución de personal.

Sin embargo, el mismo porcentaje reconoce que mantenerse al ritmo de la innovación tecnológica representa actualmente uno de sus principales retos empresariales.

Entre las habilidades que más escasean en la industria manufacturera a nivel mundial se encuentran las relacionadas con producción, con un 30 por ciento; ingeniería, con 26 por ciento, y desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial, con 22 por ciento.

Para Malfatti, el reto de las empresas ya no consiste en decidir si incorporarán Inteligencia Artificial, sino en desarrollar el talento necesario para trabajar con estas herramientas, por lo que la capacitación y actualización continua serán determinantes para la competitividad de la industria manufacturera.