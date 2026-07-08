El 463 aniversario de Durango debe ser motivo de celebración y reflexión: Regidor

En el marco del 463 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango, este 8 de julio, recuerdan que la fecha no debe ser únicamente motivo de celebración, sino también de reflexión sobre la responsabilidad que tienen quienes ocupan un cargo público para contribuir a la construcción de un mejor municipio.

"Hay que reconocer lo bueno, pero siempre señalar lo que se debe mejorar. Esa es la responsabilidad de una oposición seria, propositiva y cercana a la gente", expresó el regidor Francisco Franco Soler.

Hizo un llamado a levantar la voz siempre que sea necesario corregir algo, principalmente desde la función que desempeñan los integrantes del Cabildo, ya que, dijo, deben representar con dignidad a quienes depositaron su confianza en las urnas.

"Estamos aquí por la voluntad de personas que creen en nosotros. Lo más importante que tenemos es nuestra credibilidad y el honor de defender lo que queremos para Durango. Somos la voz del pueblo y no debe darnos miedo expresar lo que la ciudadanía necesita", afirmó.

Señaló que, en este aniversario de la ciudad, se fortalece el orgullo por la tierra y por las generaciones pasadas , cuyo legado compromete a las actuales autoridades a no olvidar su responsabilidad con las causas ciudadanas.

Finalmente, puntualizó que se debe celebrar a Durango con compromiso, no solo recordando su historia, sino trabajando para construir un mejor futuro.