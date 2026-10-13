El 59% de empresarios prevé dificultades para cubrir turnos por reducción de jornada laboral

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) plantea que la reducción de la jornada laboral avance de manera gradual: de 48 horas en 2026 a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones.

Y es que, los cálculos de Concanaco estiman que el costo contable por hora disponible podría aumentar 4.35 por ciento en 2027, 9.09 por ciento en 2028, 14.29 por ciento en 2029 y acumular un ajuste de hasta 20 por ciento en 2030.

A esto se suma que, según la Encuesta Nacional sobre Jornada Laboral de la propia Confederación, 71.4 por ciento de las empresas consultadas anticipa un incremento en sus costos y 58.85 por ciento prevé dificultades para cubrir los turnos con la reducción de horas.

Ante este escenario, el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, planteó que la reforma debe acompañarse de incentivos a la formalidad, cuotas diferenciadas para nuevas contrataciones, capacitación, herramientas de productividad, flexibilidad regulada y un régimen proporcional para las MiPyMEs.

“Queremos mejores condiciones para quienes trabajan, pero también necesitamos cuidar a quienes generan esos empleos. Si queremos más trabajo formal, la transición tiene que cuidar a ambos lados de la relación laboral”, sostuvo.

Reconoció la disposición del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, para mantener una ruta de diálogo sobre la implementación de la reforma.

Para el organismo empresarial, el reto será que la reducción de la jornada laboral mejore las condiciones de los trabajadores sin provocar una pérdida de empleos ni hacer más costosa la formalidad para los negocios.