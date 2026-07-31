El 67% de duranguenses, sin derecho al trabajo digno, revela informe

En Durango 857 mil personas, cifra que representa el 67 por ciento del total de personas en edad y condiciones de trabajar, carecen del derecho al trabajo digno, reveló un informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de articulación creada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana.

A través de un comunicado, la organización informó que los datos oficiales más recientes del presente 2026 revelan que en Durango la exclusión laboral afecta a 336 mil personas ya que 126 mil están desempleadas; es decir, están desocupadas y buscaron trabajo la semana anterior, o están disponibles sin impedimento para trabajar, lo que equivale a una tasa de desempleo completo de 15 por ciento.

Además, hay 211 mil personas que no pueden emplearse por estar dedicadas a labores de cuidado en el hogar, sin remuneración; de ellas, 202 mil (96 por ciento), son mujeres. Esta cifra equivale al 16 por ciento de la población en edad y condiciones de trabajar, en exclusión por labores de cuidado.

PRECARIEDAD

El informe revela que, en Durango, también hay 521 mil personas que trabajan, pero no cuentan con seguro social, una cifra que equivale al 61 por ciento del total de personas ocupadas.

Por otro lado, 447 mil personas están sin ingreso suficiente para adquirir al menos dos canastas básicas, lo que representa el 57 por ciento de la población ocupada. De ellas, 115 mil declaran ingreso cero, lo cual podría ser una inconsistencia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que la organización presentará el Termómetro Salarial con los datos del IMSS para tener una mejor aproximación sobre las condiciones salariales.

Se advierte que estas condiciones de precariedad laboral, en parte se explican porque, además, en Durango hay 484 mil personas carecen de organización sindical para la negociación colectiva, esto es 86 por ciento del total de quienes tienen trabajo asalariado y subordinado. También hay 284 mil personas (50 por ciento) que carecen de contrato estable.

Estas dos situaciones limitan la protección de derechos y la posibilidad de representación para mejorar condiciones laborales, establece el documento.