El 70% de egresados de Unipoli consigue empleo al terminar TSU

Siete de cada 10 estudiantes que egresan de la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli) logran incorporarse de manera inmediata al mercado laboral al concluir el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU).

Actualmente, la universidad mantiene abierto el proceso de preinscripciones para el próximo ciclo escolar e invita a los jóvenes interesados en cursar estudios superiores a integrarse a una comunidad académica enfocada en la innovación tecnológica y la formación de profesionistas acordes con las necesidades del sector productivo.

La Unipoli atiende una matrícula cercana a los mil 100 estudiantes y cuenta con programas de Licenciatura en Administración e ingenierías en Biotecnología, Ciberseguridad, Industrial, Civil, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ambiental y de Sustentabilidad, así como Manufactura Avanzada.

Uno de los principales diferenciadores de la institución es que los alumnos obtienen el título de Técnico Superior Universitario al concluir el sexto cuatrimestre, lo que les permite incorporarse al mercado laboral antes de finalizar la ingeniería o licenciatura y, al mismo tiempo, continuar con sus estudios profesionales.

Además, la universidad ofrece un esquema de formación bilingüe para fortalecer las competencias de sus estudiantes y mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional en un entorno cada vez más competitivo.