El actor Arturo Beristáin visitará Durango junto a 'Territorio Lector'

La literatura también encuentra su escenario en la voz. Bajo esa premisa, el actor Arturo Beristáin llegará a Gómez Palacio para ofrecer una lectura en voz alta de la obra del escritor Federico Campbell, como parte del programa “Territorio Lector”.

Con más de cinco décadas dedicadas al teatro, el cine y la televisión, Beristáin es una de las figuras más reconocidas de la escena mexicana . Formado en la entonces Escuela de Arte Teatral del INBA, ha participado en más de 120 montajes bajo la dirección de nombres fundamentales como Héctor Mendoza, Ludwik Margules, Luis de Tavira y José Caballero.

En el cine obtuvo el Premio Ariel por su actuación en “El castillo de la pureza”, de Arturo Ripstein, y ha mantenido una presencia constante en producciones cinematográficas, televisivas y plataformas digitales.

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En esta ocasión, el actor prestará su voz a los textos de Federico Campbell, narrador, ensayista y periodista nacido en Tijuana en 1941 , cuya obra exploró la frontera, la memoria y la identidad desde una mirada crítica y profundamente literaria.

Autor de novelas como “Transpeninsular” y fundador de la editorial “La Máquina de Escribir”, Campbell dejó una huella importante en las letras mexicanas antes de su fallecimiento en 2014.

Más que una lectura pública, “Territorio Lector” propone un encuentro entre las palabras y quienes las escuchan. El programa busca acercar la literatura a distintos públicos mediante lecturas en voz alta y otras actividades que convierten los espacios culturales en puntos de reunión para compartir historias, ideas y conversaciones en torno a los libros.

La presentación en Gómez Palacio será el próximo martes en la Casa Faya del Centro de Artes de Gómez Palacio, con acceso gratuito, lo que permitirá que más personas puedan conocer la obra de Campbell, interpretada por una de las voces más experimentadas del teatro nacional.