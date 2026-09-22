¿El agua es buena o mala? El nutriólogo Miguel Güereca desmiente el mito

En tiempos donde un video de pocos segundos puede cambiar hábitos de miles de personas, el agua se ha convertido en una nueva controversia. Y es que en plataformas digitales circulan contenidos que afirman que beber agua natural durante el día no hidrata correctamente e incluso favorece la deshidratación porque no aporta minerales esenciales.

Frente a esa narrativa, el nutriólogo duranguense Miguel Güereca aclara que la evidencia científica apunta en otra dirección.

“Vamos a desmentir esta información que circula en redes sociales”, señala y explica que, aunque el organismo necesita minerales como sodio, potasio, calcio o magnesio para mantener el equilibrio de líquidos , eso no significa que el agua natural sea perjudicial. Por el contrario, es una pieza indispensable para el funcionamiento cotidiano del cuerpo.

El mito que confunde a miles

La confusión, según el especialista, nace porque durante una deshidratación el organismo sí pierde minerales importantes. Sin embargo, esa realidad se ha utilizado fuera de contexto para afirmar que el agua no sirve para hidratar, cuando en realidad cumple una función distinta y complementaria.

Güereca, quien se encuentra en redes sociales como Mike's Training, enfatiza que los electrolitos pueden ser necesarios en situaciones específicas, pero eso no sustituye el papel fundamental del agua natural en la salud.

El especialista advierte que muchas personas encuentran en estos mensajes una justificación para evitar beber agua porque no les agrada su sabor , aunque esa decisión puede terminar afectando distintos procesos del organismo.

Más que quitar la sed

Lejos de limitarse a calmar la sed, el agua participa en más de 200 procesos del cuerpo humano. Además, representa aproximadamente el 60 % del peso corporal en los hombres y alrededor del 55 % en las mujeres , una proporción que refleja su importancia para prácticamente todos los órganos.

“Todo el cuerpo requiere de agua natural para funcionar de manera correcta y adecuada durante las 24 horas del día”, explica el nutriólogo.

Entre sus funciones destaca la transmisión de señales entre neuronas, por lo que una hidratación deficiente puede favorecer dificultades para concentrarse o pequeños lapsos de memoria. También interviene en el trabajo de músculos, articulaciones, células y tejidos que dependen de un equilibrio constante de líquidos.

Piel sana y mejor digestión

El agua también juega un papel protagonista en la digestión. Facilita la absorción de nutrientes y contribuye a formar heces con una consistencia adecuada, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal.

Otro de sus beneficios se refleja en la apariencia de la piel. Una hidratación constante favorece una barrera cutánea más saludable, mientras que la falta de agua puede acentuar la resequedad y hacer más visibles algunas líneas de expresión.

El especialista añade que un buen consumo de agua también se relaciona con un descanso de mayor calidad, ya que mantener un adecuado equilibrio de líquidos contribuye al funcionamiento general del organismo durante la noche.

Riñones y corazón también la necesitan

Los riñones dependen del agua para filtrar desechos y mantener el equilibrio de sustancias en el organismo. Una ingesta insuficiente durante periodos prolongados puede afectar su funcionamiento y aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas con la deshidratación.

El corazón también se beneficia de una buena hidratación, ya que parte del volumen sanguíneo está compuesto por agua, lo que facilita la circulación a través de venas y arterias y ayuda a mantener el transporte eficiente de oxígeno y nutrientes.

¿Cuánta agua es suficiente?

No existe una cifra universal para todas las personas. La cantidad ideal depende de factores como edad, peso, estatura, sexo, actividad física y condiciones de salud . Aun así, Miguel Güereca considera que, como orientación general, consumir entre 1.5 y 2.5 litros de agua al día suele ser una referencia útil para la mayoría de los adultos.

“Evita tener sed, pues la sed es uno de los principales síntomas de deshidratación”, recomienda el especialista.

También recuerda que quienes padecen enfermedades renales, cardíacas u otras condiciones médicas deben seguir indicaciones personalizadas de un profesional de la salud, ya que sus necesidades de hidratación pueden ser diferentes.