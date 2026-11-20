Desde la inversión del diseño hasta la impresión de sus propias estampas, creadores locales se adentran en las posibilidades gráficas del grabado en relieve a través del taller “Nekromantis”, impartido por el maestro Jonathan Gone.

La actividad, que se desarrolla en las instalaciones del Centro Estatal del Conocimiento y las Artes (CECOART) como parte del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), está estructurada en cuatro sesiones programadas para los días 18 y 25 de noviembre, así como el 2 y 9 de diciembre.

Durante el arranque del curso, los asistentes comenzaron a familiarizarse con el manejo de las gubias y el tallado sobre bloque para generar contrastes de alto impacto. En la segunda jornada, el trabajo se trasladará al proceso de estampación, enfocándose en el entintado, la aplicación de presión y la experimentación con distintas variables de reproducción.

Para la tercera sesión, el programa contempla profundizar en la construcción de imágenes mediante la talla, la creación de un camafeo y la planeación de obra. Finalmente, el cierre del taller estará dedicado a la impresión de las piezas resultantes y a la exploración de texturas y soportes alternativos para ampliar el alcance expresivo de esta técnica.