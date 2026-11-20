El taller “Nekromantis” está estructurado en cuatro sesiones.
Desde la inversión del diseño hasta la impresión de sus propias estampas, creadores locales se adentran en las posibilidades gráficas del grabado en relieve a través del taller “Nekromantis”, impartido por el maestro Jonathan Gone.
La actividad, que se desarrolla en las instalaciones del Centro Estatal del Conocimiento y las Artes (CECOART) como parte del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), está estructurada en cuatro sesiones programadas para los días 18 y 25 de noviembre, así como el 2 y 9 de diciembre.
Durante el arranque del curso, los asistentes comenzaron a familiarizarse con el manejo de las gubias y el tallado sobre bloque para generar contrastes de alto impacto. En la segunda jornada, el trabajo se trasladará al proceso de estampación, enfocándose en el entintado, la aplicación de presión y la experimentación con distintas variables de reproducción.
Para la tercera sesión, el programa contempla profundizar en la construcción de imágenes mediante la talla, la creación de un camafeo y la planeación de obra. Finalmente, el cierre del taller estará dedicado a la impresión de las piezas resultantes y a la exploración de texturas y soportes alternativos para ampliar el alcance expresivo de esta técnica.