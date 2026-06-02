El arte que no describe a México, lo invoca: Llega la exposición 'Herencia y Misterio' a Durango

El arte mexicano no siempre se explica con murales monumentales o estampas de la Revolución; a veces, la identidad se esconde en formas abstractas, en amuletos y en el misticismo. Bajo esta premisa llega a Durango “Herencia y Misterio”, una exposición que desafía las narrativas tradicionales para ofrecer una relectura profunda de la plástica nacional.

La muestra, que estará abierta al público del 3 de junio al 11 de octubre de 2026 en el Palacio del Conde del Valle de Súchil, está cobijada por el Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Banamex, institución que trae a la ciudad una de las colecciones privadas de arte mexicano más importantes de la historia.

Un relato alterno y místico

A diferencia de la corriente del muralismo clásico o la Escuela Mexicana de Pintura, que actualmente protagonizan una exposición paralela en el Museo Cabañas de Guadalajara, la sede duranguense apuesta por un camino más íntimo y enigmático.

“En esta ocasión nos vamos a acercar a la identidad mexicana, pero no a través de estos relatos del indigenismo o del nacionalismo posrevolucionario", explicó Carlos Segoviano, curador de la muestra. "Lo que concebimos como México, más que describirlo o presentarlo, los artistas que veremos, más bien lo invocan”.

Segoviano detalló que el título de la exhibición responde precisamente a ese juego visual donde muchas creaciones transitan hacia la abstracción o el expresionismo. “Tiene estas formas que aparentemente no nos representan nada, pero que iremos poco a poco desglosando y viendo cómo es que se vinculan con nuestro país”, abundó, destacando el diálogo que las piezas logran entre el pasado precolombino y el arte popular que ha sobrevivido al paso de los siglos.

Cinco décadas de maestría

A través de 20 obras seleccionadas que abarcan casi medio siglo de producción (de 1945 a 1993), la exposición no solo presume la solidez y vigencia del coleccionismo institucional en el país, sino que reúne a creadores de diversas escuelas, estilos y periodos.

El recorrido museográfico se divide en tres núcleos temáticos que prometen envolver al espectador: Memoria arcaica, Retorno o monumental y Amuletos ancestrales.

Entre la selecta lista de creadores destacan firmas imprescindibles como: José Clemente Orozco, Nahui Olin, Alfonso Michel, Eduardo Tamariz y Wolfgang Paalen, además de creadores de la talla de Chucho Reyes, Leonel Maciel, Herlinda Sánchez Laurel, Mario Montero, Rodolfo Hurtado, Manuel Zavala y Alonso, José Antonio Platas, Ismael Guardado, Aarón Cruz, Ramón Prats, Mario Rangel Sánchez, Fernando Ramos Prida y Emilio Ortiz.

Horarios y visitas

La colección de pintura puede ser visitada de manera gratuita de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. Además, la Casa de Cultura Banamex ofrece visitas guiadas gratuitas, una oportunidad imperdible para desentrañar a fondo los misterios de esta herencia visual.