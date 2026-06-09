El artista duranguense Ricardo Milla lleva su visión del fútbol al Museo Jumex

El fútbol como espectáculo, lenguaje visual y fenómeno cultural encuentra nuevas lecturas en la exposición “Fútbol y Arte: Esa misma emoción”, una de las propuestas más ambiciosas del Museo Jumex a propósito de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La muestra reúne cerca de un centenar de obras de artistas nacionales e internacionales que exploran las múltiples conexiones entre el balompié y el arte contemporáneo, desde perspectivas sociales, políticas, identitarias y emocionales.

Dentro de este amplio diálogo artístico destaca la participación del creador duranguense Ricardo Milla, quien forma parte de la exposición con la pieza “Iconosfera”, una obra que transforma un balón de fútbol en una escultura tecnológica donde una pantalla LED reproduce de manera continua cientos de imágenes captadas por el propio artista.

Curada por Guillermo Santamarina y con diseño museográfico del arquitecto Mauricio Rocha, la exposición convierte el tercer piso del recinto en una enorme cancha llanera que funciona como escenario y metáfora de la dimensión colectiva del fútbol. A través de obras de artistas mexicanos e internacionales, la muestra reflexiona sobre identidad, comunidad, memoria, poder y cultura popular, tomando al fútbol como punto de partida para hablar de fenómenos mucho más amplios.

Un balón que es pantalla

Para Ricardo Milla, la relación entre fútbol e imagen ha sido inseparable durante gran parte de su vida. Aunque de niño disfrutaba jugar en las canchas escolares, reconoce que su vínculo más constante con este deporte se construyó frente a una pantalla.

“Para mí el fútbol y la televisión (y ahora los dispositivos móviles) son indivisibles”, señaló el artista al recordar cómo comenzó a seguir partidos desde la infancia, una experiencia que terminó convirtiéndose en uno de los ejes conceptuales de “Iconosfera”.

La pieza presenta una esfera que alberga una pantalla LED de alta definición donde se proyectan en secuencia 388 fotografías tomadas por el propio Milla en una cancha universitaria. La obra plantea así una reflexión sobre la forma en que el fútbol contemporáneo es vivido, registrado y consumido a través de imágenes.

El artista considera que la pieza encontró una conexión inesperada con el montaje de la exposición. Las fotografías fueron captadas precisamente en una cancha llanera, un elemento que también se convirtió en el centro visual de la museografía diseñada para el Museo Jumex.

“Mi obra se convirtió en un retrato de su nuevo entorno, de su nuevo contexto temporal”, explicó al referirse a la manera en que la pieza dialoga con el espacio creado para la muestra.

Más allá del juego

Lejos de observar el fútbol únicamente como una competencia deportiva, Milla lo entiende como un fenómeno cultural capaz de condensar emociones colectivas, tensiones sociales y narrativas políticas.

En ese sentido, considera que el espectáculo que rodea a la Copa Mundial tiene actualmente una relevancia que incluso supera a los partidos mismos.

“Definitivamente lo que está alrededor del Mundial tiene más peso que el juego mismo”, afirmó. Para el artista, los contextos geopolíticos, las identidades nacionales y las historias que convergen alrededor de un torneo global suelen adquirir una dimensión cultural mucho más amplia que el resultado deportivo.

La reflexión adquiere especial relevancia en una exposición concebida precisamente en el contexto previo al Mundial de 2026, cuando México volverá a convertirse en uno de los centros de atención del fútbol internacional.

El fútbol como metáfora

Uno de los aspectos que más atraen a Ricardo Milla de este universo es su capacidad para contener prácticamente cualquier relato humano.

El creador destaca que dentro de la propia exposición conviven obras que hablan de resistencia política, identidad nacional, memoria, humor, familia y cultura popular.

“En el fútbol cabe (casi) todo”, resumió. La afirmación parece reflejar con precisión el espíritu de una muestra donde dialogan artistas de distintas generaciones y nacionalidades, algunos de los nombres más reconocidos del arte contemporáneo y creadores que encuentran en el fútbol una herramienta para explorar problemáticas sociales y culturales.

Milla considera que una de las características más fascinantes de este deporte es su impredecibilidad.

“No siempre gana el más poderoso o el más adinerado”, señala, al explicar por qué el fútbol sigue funcionando como una poderosa metáfora de las contradicciones y posibilidades de la vida contemporánea.