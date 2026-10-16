El ‘auto volador’ de Elon Musk: Esto se sabe del nuevo Tesla Roadster | VIDEO

Elon Musk, es una de las personalidades empresariales que más controversia genera cada vez que aparece en redes sociales o presenta algún producto. En esta ocasión presento una nueva innovación entre dos corporativos tecnológicos como lo son Tesla y SpaceX.

Aunque el evento duró menos de media hora y tuvo más tinte de espectáculo que de presentación de un producto para su distribución inmediata al público. Aún no se anunció precio, variantes de venta masiva ni fecha de entrega definitiva. Pero el empresario aseguró que la producción comenzará en 2028.

¿Qué es un Tesla Roadster?

La demostración Tesla se presentó el pasado jueves en Texas, Estados Unidos y se llevó a cabo en una base de pruebas de SpaceX en McGregor, cerca de Waco y destacó la participación de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, Franz von Holzhausen que es el diseñador jefe y el vicepresidente de ingeniería de vehículos, Lars Moravy.

La nueva generación de su Roadster, el cual es un automóvil deportivo eléctrico. Este se presento en una demostración en la cual el auto subió a una rampa vertical, voló sobre el resto de su línea de autos y a celeró de 97 km/h en 0.81 segundos, esto gracias a los propulsores desarrollados por SpaceX.

¿Cómo es que se mantuvo pegado a la superficie?

El automóvil se mantuvo pegado a la superficie casi vertical gracias a un sistema de ventiladores que genera hasta dos G de fuerza de succión. Para girar boca abajo uso propulsores de gas frío, con la misma tecnología que SpaceX emplea para orientar su cohetes.

Para que esto desciendan con suavidad. El sistema combina dos tanques de aire a presión muy alta, con un volumen conjunto de 600 litros y unos 250 kilogramos de aire comprimido, liberado a través de diez boquillas.

El sistema combina dos tanques de aire a presión muy alta, con un volumen conjunto de 600 litros y unos 250 kilogramos de aire comprimido, liberado a través de diez boquillas, en la misma demostración este sobrevoló el resto de la línea de Tesla, que incluye el Model 3, el Model Y, el Cybertruck, el Semi y el Cybercab donde el vehículo realizó un giro acrobático en el aire.

Contará con tres versiones, ¿cuál será su costo?

La empresa dirigida por Elon Musk, Tesla, indicó que el modelo contará con tres configuraciones diferentes:

La versión “Performance” incluye el sistema de succión pero no los propulsores.

La modalidad “Thrust” suma propulsores de gas frío en la parte trasera para acelerar más rápido, mientras que

La versión “Rocket”, solo por invitación, los distribuye en todo el perímetro del auto para sumar movimientos de rotación lateral.

Se explicó que la reserva de la versión base de estos vehículos requiere un pago inicial de 5 mil dólares con tarjeta y un saldo de 45 mil dólares dentro de los diez días siguientes, hasta completar 50 mil dólares. El paquete Thrust exige un desembolso adicional de 245 mil dólares en el mismo plazo, según informó el weblog y podcast Engadget.

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