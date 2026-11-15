El Black Jack de AMLO y Taddei

No se hagan bolas, les diría su antiguo villano preferido: aunque se enojen mis amigas y amigos morenistas (tengo algunas y unos cuantos), la verdad es que el Caso Taddei existe debido a la irresponsabilidad institucional de Andrés Manuel López Obrador y la fatuidad que el expresidente exhibió durante todo su gobierno respecto a cualquier tema que estuviera vinculado con el INE.

Me esperé varias semanas para escribir sobre el tema a fin de observar todas las reacciones y poder reseñar algunos diálogos que he tenido en el purgatorio político que es este circo de los excesos.

-¿Por qué acusas a Andrés? ¿Por qué le haces el juego a la derecha? -me han espetado en días recientes los más negacionistas ultras de la 4T que yo conozco.

-Perdón, pero el vergonzoso y multimillonario affaire tuvo su origen en una maldita tómbola. ¿Qué estadista tuvo semejante ocurrencia para elegir a las autoridades electorales? ¿De qué cajón del populismo más salvaje extrajeron semejante despropósito? ¿En qué caduca pieza de demagogia decimonónica encontró sustento AMLO para promover una estulticia de tan grande magnitud? -Pero -No me queda claro si alguien se lo sugirió, quizá su Vocero Número Uno, o el peor, El Número Dos; o tal vez el Señor del Adoctrinamiento Caricaturizado en dueto junto al Caballero de la Cámara Andante Y Al Hombro, pero Andrés Manuel promovió, por iniciativa impuesta o inoculada, que una de las instituciones más queridas y apreciadas por las y los mexicanos, una de las instituciones más relevantes para toda sociedad… quedara tiznada por la trivialidad y la improvisación con la que operaron las mujeres y los hombres de la 4T, a fin de satisfacer el delirio ludópata de su líder.

-Oye, nooo, todo esto tuvo su origen en tiempos de Lorenzo Córdova. Y de Luis Carlos Ugalde, porque ahí empezaron los desfalcos y porque (blablablabla, el discurso dictado por sus spin doctors para salirse del chiquero)… -Investiguen el pasado, pero ya háganse caso del presente. Como dicen por ahí: amiga, date cuenta: fue el insensato Black Jack de AMLO y Guadalupe Taddei, el volado para escogerla a ella sin ningún rigor institucional; el volado de ella para aceptar algo que jamás debió haber deseado; esa carpa política causó este escándalo, por una sola razón: el origen de todo estuvo viciado.

-No, la corrupción empezó antes (blablablabla)… -Carnal, el problema es que no se debe dirigir un país como si estuvieras tragando chatarra y viendo el beis una tarde cualquiera tumbado en una hamaca, o jugando apuestas en tu avión privado. La gobernanza de este país no puede ejercerse en un puesto de fritangas ni tampoco en un barco de magnate. Instaurar La República del Casino, se les advirtió, iba a causar estropicios institucionales y una corrupción monumental que se les revertiría a ustedes. Se les dijo que la Nación del Tráfico de Influencias estaba en el ADN de varios de sus adeptos, ésos que fueron escogidos de la manera más irresponsable posible con tal de garantizarse lealtades políticas. Y ya ven ahora: París, Champaña, inmuebles, tráfico de influencia, extorsiones, saqueos, desprestigios y una lista inaudita de infamias.

La ignominia sintetizada en una cifra: contratos identificados con presuntas irregularidades por… ¡2,740.3 millones de pesos de adjudicaciones en el INE y anexas! ¿Qué nos dejó entonces de ganancias el Black Jack de AMLO, Taddei y la 4T que avaló todo el juego? “Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”, dijo la Presidenta el 29 de octubre, y luego lo repitió el lunes pasado: “Yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”.

Sí, Presidenta, sí, pero no sólo ella, muchos de sus camaradas que la encumbraron, la defendieron y la convalidaron desde 2023 (usted misma), empezando por Andrés Manuel López Obrador. Háganse cargo del tiradero y saneen la institución, porque nunca más se deben elegir autoridades electorales a través de un volado, sino por medio de un consenso de Estado.

Correo electrónico: [email protected] X: @jpbecerraacosta