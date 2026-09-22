El boxeo amateur reunió a pugilistas duranguenses con 16 combates en la Feria de Canatlán

El Auditorio Municipal 'Miguel González González' de Canatlán albergó una intensa jornada de boxeo amateur compuesta por 16 combates, desarrollada como parte de la cartelera deportiva de la Feria de la Manzana 2026. La competencia reunió a jóvenes pugilistas procedentes de diversos gimnasios y municipios del estado de Durango, disputando triunfos en cuatro categorías de edad.

Las delegaciones participantes provinieron de recintos de formación deportiva como el Palacio de los Combates, Charol Enríquez, Villalobos y Lupita. De igual manera, se sumaron competidores de Guadalupe Victoria, Poanas, Normal Aguilera, Santiago Papasquiaro y la localidad sede, Canatlán, garantizando pluralidad en los cruces pactados sobre el cuadrilátero.

Destacaron gracias a su talento

Dentro de la división Sub-15, la actividad arrojó como vencedores a Juan Carlos Alcántar, Daniel Ávila, Ever Carrillo y Dayra Muñoz. Cada uno de estos peleadores aseguró el resultado a su favor tras superar los asaltos reglamentarios programados en la rama infantil del certamen.

Por su parte, la categoría Sub-17 concentró cinco de los veredictos de la velada. Las victorias quedaron registradas oficialmente para Quetzaly Salazar, Lupita Hernández, Mayté Bautista, Isaac Betancourt y Miguel Ángel, quienes se impusieron a sus respectivos rivales en exigentes pleitos correspondientes al sector juvenil.

En la escala Sub-19, la nómina de ganadores estuvo integrada por Ricardo Reyes, Nicolás Márquez, Oliver Borjas, Cristopher Martínez y Esmeralda Calderón. En tanto, el nivel de mayor experiencia, representado por la división Élite, ofreció un único enfrentamiento en el que Tomás Hernández se adjudicó la victoria.

Fueron reconocidos por su 'pegada'

Tras la conclusión de los 16 combates, todos los pugilistas recibieron medallas y reconocimientos individuales por su desempeño en la justa. La función permitió evaluar el nivel técnico de los boxeadores duranguenses en una jornada orientada exclusivamente al fomento del deporte de afición en la región.