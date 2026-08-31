El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: ¿cuándo será y por qué durará más días?

A pesar de que apenas está por comenzar el mes de septiembre, se aproximan fechas en las que miles de mexicanos aprovechan las promociones y descuentos de los últimos meses del año para realizar compras importantes, ya sea de electrónicos, cosas para el hogar, o adelantar los regalos navideños. ¡Pues hay buenas noticias! El Buen Fin, el “fin de semana más barato del año”, ya tiene fecha. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Año con año, y desde hace ya 15 años, en México se lleva a cabo El Buen Fin un evento comercial que busca ofrecer a los mexicanos promociones, descuentos y créditos en miles de establecimientos del país, para así también fomentar el comercio y apoyar a los negocios.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

Los días en que se realiza El Buen Fin varían año con año, pues estos deben coincidir con un fin de semana, para así dar oportunidad a que las familias acudan a los comercios durante los días que suelen estar de descanso.

Para este 2026, los mexicanos deberán marcar en sus calendarios el viernes 13 de noviembre, pues será a partir del primer minuto de ese día cuando comenzarán oficialmente las promociones de El Buen Fin.

Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, este evento de descuentos no se limitará únicamente al fin de semana. Las ofertas permanecerán disponibles hasta el martes 17 de noviembre, por lo que serán cinco días seguidos en los que podrán encontrarse promociones en establecimientos físicos y tiendas en línea.

De esta manera, El Buen Fin 2026 se extenderá durante un periodo que incluye el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, además del lunes 16 que será día de descanso obligatorio con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, y finalmente el martes 17.

La ampliación de días busca dar más tiempo tanto a consumidores como a comercios para participar en una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año.

¿Por qué El Buen Fin durará cinco días?

La principal diferencia de esta edición será su duración. Al ser cinco días de descuentos, los compradores tendrán un margen más amplio para revisar las promociones disponibles antes de decidir en qué gastar su dinero.

La medida también es una oportunidad para los negocios, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán contar con más días para atraer clientes, mover mercancía y aumentar sus ventas antes del cierre de año.

Además, El Buen Fin coincidirá con el puente de noviembre, lo que favorecería la actividad comercial, ya que algunas personas dispondrán de más tiempo libre para acudir a tiendas, centros comerciales o realizar compras a través de internet.

¿Habrá Sorteo de El Buen Fin?

Otra de las actividades que continuará durante esta edición será el Sorteo El Buen Fin, mediante el cual consumidores y negocios participantes pueden tener la posibilidad de obtener premios y reembolsos relacionados con las compras que realicen en estas fechas.

Para formar parte de esta dinámica será necesario cumplir con los requisitos establecidos para la edición, por lo que quienes estén interesados deberán revisar las condiciones antes de realizar sus compras.