El Cancha 9 Open de pickleball en Durango alista sus primeras finales tras penúltima fecha

El Cancha 9 Open completó este sábado su penúltima jornada de actividades y dejó prácticamente definido el escenario para las finales que pondrán punto final a la edición inaugural del certamen. Después de cuatro días de competencia, las distintas categorías avanzaron hacia sus etapas decisivas en una semana que ha mantenido actividad constante dentro de las instalaciones de Cancha 9 y que ha reunido a buena parte de la comunidad local del pickleball.

La jornada marcó un momento importante dentro del torneo al representar la última oportunidad para que los participantes consolidaran sus aspiraciones rumbo a la definición de los títulos. Con las fases preliminares llegando a su fin, el nivel de exigencia aumentó en cada categoría, donde los competidores afrontaron encuentros de gran relevancia dentro de la pelea por los puestos de clasificación.

Cada vez más cerca

A diferencia de los primeros días, enfocados en el arranque de actividades y la conformación de los grupos, el cuarto día estuvo acompañado por un ambiente de definición. La cercanía de las finales se reflejó tanto dentro como fuera de las canchas, con participantes concentrados en asegurar su permanencia dentro de la contienda y en llegar en las mejores condiciones posibles a la jornada decisiva.

Las categorías Principiantes, Intermedios, Avanzados y Singles continuaron desarrollando sus respectivos cuadros competitivos, completando buena parte del camino recorrido desde el inicio de la semana. La constante rotación de encuentros volvió a convertirse en una de las características más visibles de una competencia que ha mantenido un ritmo sostenido desde su inauguración.

Emociones al por mayor

Más allá de los resultados particulares, la edición inaugural ha cumplido con uno de los principales objetivos planteados por sus organizadores: reunir a jugadores de distintos niveles y seguir fortaleciendo la presencia de un deporte que ha encontrado un crecimiento importante en Durango. La respuesta registrada durante los primeros días confirmó el interés que existe alrededor de esta disciplina y su potencial para seguir expandiéndose en la región.

Con la actividad del sábado ya concluida, todas las miradas apuntan ahora hacia el cierre del torneo. Las finales dominicales pondrán en juego los primeros campeonatos en la historia del Cancha 9 Open y definirán a los competidores que quedarán registrados como los campeones inaugurales de un evento que busca convertirse en una tradición dentro del calendario deportivo duranguense.