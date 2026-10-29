El Centro Revueltas “CORE” recibirá la puesta en escena “La furia de Nicolás”, una propuesta teatral que, entre el humor, la imaginación y la sensibilidad, aborda la importancia de la amistad, la familia y los desafíos de crecer.

Nicolás tiene nueve años y se considera un auténtico samurái. Travieso, ingenioso y divertido, enfrenta los problemas con inteligencia y paciencia, hasta que un encuentro inesperado lo lleva a descubrir que no todas las batallas se ganan con fuerza.

Acompañado de Gaspar, su peculiar mejor amigo, y Emilio, un pequeño niño que tiene aquello que Nicolás más desea, un papá, el protagonista emprenderá una aventura que transformará su manera de entender el afecto, la amistad y los vínculos familiares.

TRAS LA PUESTA EN ESCENA

Escrita por Saúl Enríquez y dirigida por Arnulfo Reveles Contreras, la obra es presentada por la compañía Detestable Teatro, procedente de Torreón, Coahuila.

Las funciones forman parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, iniciativa que promueve la circulación de propuestas artísticas y fortalece el intercambio cultural entre distintas regiones del país.

Las presentaciones se realizarán el sábado a las 19:00 horas y el domingo a las 18:00 horas, en el Centro Revueltas “CORE”, ubicado en calle Independencia 110 sur, casi esquina con Aquiles Serdán, en la Zona Centro de Durango. El costo de entrada será de 50 pesos por persona.