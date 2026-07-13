¿El CERN altera la realidad? La inquietante teoría que resurgió tras apagar el Gran Colisionador

El Gran Colisionador de Hadrones se quedó de nuevo en silencio y, casi de inmediato, empezaron a circular por las redes sociales las teorías más inquietantes.

El enorme acelerador de partículas del CERN lleva apagado desde el pasado 29 de junio, mientras que miles de científicos, técnicos e ingenieros preparan la transformación más ambiciosa de su historia.

La versión oficial habla de mantenimiento, cambio de piezas y puesta en marcha de una tecnología que multiplicará el número de colisiones. Pero para quienes desde hace años relacionan al CERN con anomalías temporales, recuerdos colectivos alterados y universos paralelos, el largo cierre generó una pregunta más:

¿Realmente lo desconectaron sólo para modernizarlo o sucedió algo que obligó a pararlo?

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El día que apagaron la máquina más poderosa del planeta

El 29 de junio de 2026 comenzó formalmente el llamado Long Shutdown 3, una suspensión de operaciones que se prolongará aproximadamente cuatro años.

Durante este periodo se desmontarán y reemplazarán alrededor de 1.2 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, un gigantesco anillo subterráneo de 27 kilómetros ubicado entre Francia y Suiza.

La finalidad es convertirlo en el Gran Colisionador de Hadrones de Alta Luminosidad, conocido como HiLumi LHC, cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2030.

Contrario a algunas publicaciones virales, la nueva máquina no tendrá simplemente “diez veces más potencia”. El cambio principal será su capacidad para producir y registrar una cantidad mucho mayor de colisiones, aumentando hasta diez veces la luminosidad integrada respecto al diseño original.

Para la comunidad científica, esto permitirá estudiar con mayor precisión partículas como el bosón de Higgs y buscar fenómenos extremadamente raros que hasta ahora podrían haber pasado inadvertidos.

Pero en internet, la explicación técnica rápidamente dio paso a algo mucho más oscuro.

La teoría: el CERN estaría “sacudiendo” la realidad

Una publicación que comenzó a difundirse en redes asegura que cada vez que el colisionador funciona a gran intensidad, ocurren anomalías en distintas partes del planeta.

Entre las supuestas consecuencias se mencionan:

Recuerdos colectivos de acontecimientos que nunca sucedieron.

Cambios pequeños en hechos históricos.

Alteraciones en la percepción del paso del tiempo.

Sueños extraños o repetitivos.

Incremento de avistamientos y fenómenos paranormales.

Fallas magnéticas, terremotos y comportamientos inusuales del clima.

La teoría plantea que las colisiones de partículas no solo servirían para investigar la materia, sino que podrían abrir diminutas “puertas” entre dimensiones o modificar elementos fundamentales de la realidad.

Según esta narrativa, el reciente cierre no habría ocurrido únicamente por las obras anunciadas, sino porque las últimas pruebas habrían generado demasiada inestabilidad.

Las publicaciones incluso afirman que la pausa de cuatro años permitiría que “la realidad se repare” antes de encender una versión todavía más avanzada del colisionador.

Hasta ahora no se han presentado pruebas verificables que relacionen las operaciones del CERN con terremotos, fantasmas, modificaciones históricas o alteraciones de la línea temporal.

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¿Qué tiene que ver el efecto Mandela?

Una de las ideas que más se repite alrededor del CERN es su supuesta relación con el llamado efecto Mandela.

Este fenómeno ocurre cuando muchas personas recuerdan de manera similar un hecho que, de acuerdo con los registros disponibles, sucedió de otra forma.

El nombre surgió porque numerosas personas aseguraban recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión durante la década de 1980, aunque en realidad fue liberado en 1990 y falleció en 2013.

Desde entonces se han documentado recuerdos compartidos sobre logotipos, diálogos de películas, nombres de marcas, canciones y acontecimientos históricos que no coinciden con las versiones oficiales.

Para algunos, se trata de errores normales de la memoria colectiva. Para otros, son evidencias de que distintas líneas temporales se cruzaron o fueron modificadas.

La coincidencia entre el inicio de las operaciones del Gran Colisionador de Hadrones, en 2008, y la popularización del concepto durante los años siguientes alimentó la teoría de que ambos fenómenos podrían estar conectados.

¿El colisionador puede crear agujeros negros?

Esta es una de las preguntas que han acompañado al CERN desde antes de que el acelerador comenzara a funcionar.

Los investigadores han considerado la posibilidad teórica de producir agujeros negros microscópicos si existen dimensiones adicionales a las conocidas. Sin embargo, el propio CERN explica que, en caso de generarse, desaparecerían casi inmediatamente, en aproximadamente una fracción de segundo representada por un uno precedido de 26 ceros.

El objetivo de las colisiones es reproducir, a una escala diminuta, condiciones similares a las que existieron instantes después del Big Bang.

Para conseguirlo, haces de protones viajan en sentidos opuestos dentro del túnel y chocan a velocidades cercanas a la de la luz.

Estos experimentos permiten analizar las partículas que surgen tras cada impacto y comprender mejor de qué está formado el universo.

En ninguna de las explicaciones oficiales se establece que el LHC pueda cambiar acontecimientos pasados, abrir portales permanentes o trasladar objetos entre universos.

Una despedida que encendió las sospechas

Parte de las especulaciones surgió por la manera en que el CERN comunicó el final de esta etapa.

La organización presentó el apagado como una despedida del LHC tal como se conoce actualmente, antes de iniciar su transformación. Videos, transmisiones y mensajes institucionales mostraron los últimos momentos de operación antes del cierre.

Para la comunidad científica, la cobertura correspondió al final de una etapa histórica.

Para los seguidores de las teorías sobre universos paralelos, el tono fue interpretado como algo diferente: no como una pausa por mantenimiento, sino como el cierre definitivo de una puerta y la preparación para abrir otra mucho más grande.

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El CERN volverá en 2030

El calendario contempla que el Gran Colisionador permanezca fuera de operación mientras se instalan nuevos imanes superconductores, sistemas criogénicos, componentes eléctricos y detectores más resistentes.

También se realizarán modificaciones importantes en los experimentos ATLAS y CMS, diseñados para soportar la enorme cantidad de datos que producirá la siguiente etapa.

Cuando vuelva a funcionar, el HiLumi LHC podrá registrar muchos más choques de partículas y observar fenómenos que actualmente resultan extremadamente difíciles de detectar.

Ese salto tecnológico podría abrir nuevos capítulos en la física moderna.

Pero también garantiza que las teorías alrededor del CERN continuarán creciendo.

Durante los próximos cuatro años, cualquier percepción extraña del tiempo, recuerdo aparentemente modificado o acontecimiento fuera de lo común podría alimentar una nueva pregunta entre los seguidores de estas historias:

¿La realidad cambió cuando encendieron el colisionador o apenas comenzaremos a notar la diferencia ahora que fue apagado?