'El Chapo' envía nueva carta al juez e involucra a Sheinbaum; ¿qué fue lo que dijo?

El dicho "la tercera es la vencida" no aplicara para el exnarcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues aunque ya ha presentado más de 10 cartas la corte de Brooklyn, la respuesta a su petición continúa denegada.

Durante la tarde de este martes, circuló una nueva carta escrita por el originario de Sinaloa, la cual está dirigida hacia el juez del Tribunal Federal Distrito Este de Nueva York, sin embargo, también sorprendió la mención a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿Qué dijo Guzmán Loera en su carta y por qué menciona a Sheinbaum?

El documento fue recibido en la oficina de Brookly y está sellado con fecha de este 23 de junio, sin embargo, no se tiene certeza cuando haya sido escrito.

En ella vuelve a insistir que sus derechos han sido violados y sus solicitudes siguen sin una respuesta. Asimismo, mencionó el Artículo IV, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que aborda los lineamientos de extradición, otra de las peticiones que ha mantenido el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Joaquín añade que este ley debe cumplirse, pues "para cualquier recluso que curce la línea estatal".

Dichos discursos se han vuelto repetitivos en las anteriores cartas, pero lo realmente destacable de esta es que involucró a Sheinbaum Pardo . Casi al final del documento, escrito de nuevo en inglés, el exnarcotraficante menciona:

"Se está violando mi solicitud. Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento y para atender mi salud , porque los Estados Unidos me están tratando de manera desigual dentro de la instalación, en contra de los privilegios de la ley", agrega.

¿De qué acusan a "El Chapo" Guzmán en EU?

Guzmán Loera fue detenido en 2016 en México , luego de varias fugas registradas en operativos y prisiones del país.

Un año después de este operativo que resultó en su arresto, fue extraditado a Estados Unidos, en donde era requerido por varios delitos relacionados con narcotráfico como:

Tráfico de drogas (cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana)

Uso de armas de fuego

Lavado de dinero

Conspiración para cometer asesinatos

Un documento del Gobierno de Estados Unidos asegura que en total se le acusa de 26 cargos, por lo que en julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua al encontraron culpable.