'El Cheyo Ántrax': ¿Quién era el sobrino que 'El Mayo' mandó a matar según EU?

A días de que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada García, sea sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, la fiscalía de ese país reveló que había ordenado matar a su sobrino "El Cheyo Ántrax".

La declaración señala que el hecho de que tengan un vínculo familiar resulta una razón suficiente para ser declarado culpable y trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad.

Según la información presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron meses antes de que fuera secuestrado y entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, específicamente el 30 de mayo de 2024.

Ese día "El Cheyo Ántrax" estaba siendo perseguido por civiles armados en una carretera de Sinaloa, sin embargo, en cierto momento dispararon contra él y le quitaron la vida de manera instantánea.

Cuando autoridades arribaron a la zona y se le observaron varios impactos de bala, de inmediato ordenaron el trasladado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) y se informó la identidad del occiso.

Después, el 14 de julio, la fiscalía estadounidense compartió en un documento que la razón por la que "El Cheyo" murió fue porque cobraba deudas a nombre de Zambada García sin su autorización y ese dinero se lo quedaba , según lo compartido en medios locales y nacionales.

Esto generó impacto en el "gremio" de los grupos criminales, pues se decía que este personaje era uno de los "leales" a "El Mayo", pues su grupo "Los Ántrax" ejercía el trabajo de escoltas y cuidaba a uno de sus hijos.

Sobre "El Cheyo Ántrax" y su historial criminal

"El Cheyo Ántrax" ha sido identificado como Eliseo Imperial Castro , nació en Culiacán, Sinaloa, y desde hace años estaba involucrado en el crimen organizado.

Fue uno de los cofundadores de "Los Ántrax" , un grupo que se convirtió en brazo armado que "El Mayo" creó en 2008 para proteger a su familia y que realizaran sus "órdenes más delicadas".

Eliseo, junto con José Rodrigo Aréchiga Gamboa "El Chino Ántrax", lograron colocar a esa célula en entre los más destacados de la región, además, eran conocidos por ser los primeros narcos en compartir sus lujos y apariciones con famosos en las redes sociales.

Además, eran muy fáciles de distinguir, primero porque portaba un anillo de calavera con brillantes, y segundo por la extrema violencia que impartían con sus enemigos y los de Zambada García.

"El Cheyo" no solo manejaba este grupo junto a "El Chino", sino también por su participación como escolta personal de Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como "El Mayito Gordo" , uno de los hijos de "El Mayo".

En su historia criminal, mantuvo varias fichas de búsqueda en Estados Unidos por delitos como tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Sin embargo, nunca fue detenido y siguió operando hasta el día de su muerte.