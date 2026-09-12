'El Chiquilín' revela cómo murió Maximino Montero y muestra video de sus últimos momentos

La muerte de Maximino Montero Higuera, un hombre de 50 años que permanecía internado en una clínica Jireh vinculada con la llamada Patrulla Espiritual en Tijuana, continúa generando cuestionamientos mientras autoridades de Baja California mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Luego de que se conociera el caso, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín” y líder de la Patrulla Espiritual , difundió públicamente imágenes captadas por cámaras de vigilancia del establecimiento ubicado en Residencial del Bosque. Con el material buscó mostrar lo que, según su versión, ocurrió durante los últimos momentos de Maximino dentro de las instalaciones.

Maximino llevaba aproximadamente tres semanas internado y, según Osuna Torres, había ingresado voluntariamente con la intención de recibir atención por problemas relacionados con el consumo de sustancias.

El video de la polémica

En las imágenes compartidas por “El Chiquilín” se observa a Maximino desplazándose por el área del comedor y posteriormente dirigiéndose hacia una zona de consulta médica.

De acuerdo con la explicación ofrecida por el dirigente de la agrupación, el hombre comenzó a sentirse mal y posteriormente se habría desvanecido, cayendo y golpeándose en la cabeza. Después de lo ocurrido, personal del centro intentó auxiliarlo y se determinó trasladarlo a un hospital de la zona Este de Tijuana.

El hombre ingresó en condición crítica y médicos realizaron maniobras para intentar reanimarlo, sin embargo, fue declarado sin vida poco después. Los reportes médicos señalaron que presentaba una lesión contusa en la cabeza, situación que provocó que el hospital notificara a las autoridades para que se investigara lo ocurrido.

Fiscalía investiga qué provocó realmente su muerte

Pese a la versión presentada por el líder de la Patrulla Espiritual, la causa definitiva de la muerte de Maximino no había sido establecida públicamente, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que los resultados de la necropsia y otros estudios periciales serían fundamentales para establecer si la lesión en el cráneo fue consecuencia de una caída, si existió la participación de otra persona o si hubo algún otro factor relacionado con el fallecimiento.