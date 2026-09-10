El COM frena el entusiasmo y marca distancia tras el pronóstico de 10 medallas para LA2028

El Comité Olímpico Mexicano (COM) fijó una clara postura de prudencia institucional frente a las recientes proyecciones gubernamentales rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La presidenta del organismo nacional, María José Alcalá, tomó distancia respecto a la ambiciosa meta planteada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Rommel Pacheco, la cual anticipa conseguir diez preseas en la justa internacional.

Desde la cúpula de la entidad olímpica, la dirigencia subrayó que resulta apresurado validar cifras cuantitativas sin antes haber concluido el respectivo proceso clasificatorio. Para la exatleta olímpica de clavados, la cantidad exacta de plazas obtenidas representará el primer indicador objetivo para edificar cualquier proyección metodológica real, evitando así generar presiones mediáticas o falsas expectativas sobre el contingente mexicano.

Buscan mantener cautela, rumbo a la gran cita

El posicionamiento técnico del COM sostiene que estructurar una estimación formal de podios exige un seguimiento puntual y constante del desarrollo atlético diario. Si bien la ambición de ganar es natural en los seleccionados, las autoridades afirman que el rendimiento depende directamente de la evolución física, la preparación psicológica y la labor constante de los equipos multidisciplinarios durante todo el ciclo olímpico.

La meta planteada por la Conade busca superar el récord histórico establecido en México 1968, cuando la delegación tricolor conquistó nueve medallas en total. Sin embargo, la dirigencia del COM coincide en que el panorama deportivo internacional exige cautela, priorizando la consolidación de procesos de entrenamiento estructurados sobre estimaciones triunfalistas antes de disputar formalmente las plazas.

Aun así, mantienen el optimismo

Actualmente, el deporte mexicano ya ha comenzado a asegurar sus primeros cupos olímpicos en diversas disciplinas estratégicas como tiro deportivo, tiro con arco, clavados y pentatlón moderno. A pesar de estos importantes avances, el organismo dejó claro que la asignación definitiva del contingente se mantendrá abierta durante los próximos años mediante un complejo calendario internacional de clasificación.

Finalmente, María José Alcalá recalcó que el compromiso por elevar el rendimiento abarca no solo a competidores, sino a entrenadores y dirigentes. La prioridad institucional radicará en gestionar apoyos económicos, técnicos e infraestructura logística para la preparación integral del deportista, postergando cualquier pronóstico medular hasta tener definida la nómina definitiva que representará oficialmente a México.