El Cuarteto Aurora y el guitarrista Jonathan Montoya reviven a Bach y Vivaldi

El Museo Francisco Villa se convirtió en el escenario de una noche dedicada a la riqueza del repertorio barroco al recibir el concierto “Homenaje a Bach y Vivaldi”, una velada protagonizada por el Cuarteto Aurora y el guitarrista Jonathan Montoya, quienes ofrecieron un recorrido por algunas de las obras más representativas de dos de los compositores más influyentes de la historia de la música occidental, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi.

Ante un público reunido en el recinto cultural, el programa destacó por la interpretación de piezas que han trascendido el paso del tiempo gracias a su complejidad técnica, profundidad expresiva y vigencia artística. La presentación permitió apreciar el virtuosismo de los intérpretes y la riqueza del lenguaje musical del Barroco, en una velada que conjugó la intimidad del museo con la fuerza de un repertorio universal.

JONATHAN MONTOYA EN LA APERTURA

La primera parte del concierto estuvo a cargo del guitarrista Jonathan Montoya, quien presentó un programa integrado por tres obras de Johann Sebastian Bach, “Chacona”, “Air” y “Minueto”, interpretaciones que pusieron de manifiesto la expresividad, el refinamiento y la profundidad de la escritura del compositor alemán.

Posteriormente, el Cuarteto Aurora tomó el escenario para desarrollar un programa que transitó entre la arquitectura contrapuntística de Bach y la energía melódica de Antonio Vivaldi. El ensamble interpretó “El arte de la fuga”, BWV 1080; “Concierto para cuerdas en Sol mayor, RV 151 ‘Alla Rustica’”; “Sheep May Safely Graze”, BWV 208; y “La Follia”, Op. 1 No. 12, RV 63, obras que evidenciaron la diversidad estética de ambos autores y la permanencia de su legado dentro de la música de concierto.

CIERRE CONJUNTO

Como cierre de la velada, Jonathan Montoya se integró al Cuarteto Aurora para interpretar el “Concierto en Re mayor” de Antonio Vivaldi, ejecutando sus tres movimientos, “Allegro Giusto”, “Largo” y “Allegro”.

La interpretación conjunta dio forma a un cierre de gran intensidad musical, reafirmando el legado artístico de Bach y Vivaldi, cuyas composiciones continúan ocupando un lugar esencial dentro del repertorio clásico universal.