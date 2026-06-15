El destino natural a solo media hora de Durango, que combina senderismo, paisajes y aventura

A menos de media hora de la ciudad de Durango existe un destino que poco a poco se ha convertido en uno de los sitios favoritos para quienes buscan escapar del ruido urbano y conectar con la naturaleza. Se trata de la Presa Bayacora y su parque recreativo, un espacio que ofrece senderismo, paisajes espectaculares y actividades al aire libre a un costo accesible para toda la familia.

Ubicada sobre la carretera que conduce al municipio de Nombre de Dios, la Presa Bayacora representa una alternativa cercana para quienes desean realizar una excursión de un día sin tener que recorrer largas distancias.

Con una cuota de entrada de apenas 40 pesos por persona, el lugar permite disfrutar de áreas recreativas, zonas para picnic y una serie de senderos que han llamado la atención de los amantes del hiking en Durango.

Un paraíso para principiantes y expertos del senderismo

Uno de los principales atractivos del parque son sus rutas de senderismo. De acuerdo con personas que frecuentan la zona, los caminos se encuentran señalizados y permiten que visitantes con poca experiencia puedan recorrerlos sin necesidad de contratar un guía.

Los senderos más sencillos tienen una extensión aproximada de entre cuatro y cinco kilómetros, ideales para familias, grupos de amigos o personas que buscan iniciar en esta actividad. Sin embargo, para quienes desean un mayor desafío físico, también existen recorridos que alcanzan hasta los 20 kilómetros entre montañas y cañones.

La variedad de rutas convierte a Bayacora en un destino atractivo tanto para excursionistas experimentados como para quienes simplemente desean pasar una mañana rodeados de naturaleza.

Temporada de lluvias, el mejor momento para visitarlo

Con la llegada de las lluvias, el paisaje de Bayacora cambia por completo. La vegetación adquiere tonos intensamente verdes y los alrededores de la presa ofrecen postales que contrastan con el clima semidesértico que caracteriza a gran parte del estado .

Los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas hacia el embalse y observar formaciones rocosas que destacan por sus formas particulares. Estas estructuras naturales han convertido al sitio en uno de los espacios favoritos para la fotografía de paisaje y la observación de la naturaleza.

Además del senderismo, muchas personas aprovechan la visita para realizar actividades recreativas como carne asada, picnic o incluso acampar durante el fin de semana.

El Cañón del Chan, una joya escondida

Dentro del parque existe un punto que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados por los visitantes: el llamado Cañón del Chan.

Se trata de una formación natural donde dos enormes montañas parecen cruzarse entre sí, creando una especie de corredor rocoso que resguarda pequeñas corrientes y cuerpos de agua. La combinación entre las paredes de roca, la vegetación y el agua genera un paisaje poco común que sorprende incluso a quienes ya conocen otros destinos naturales del estado.

Para muchos excursionistas, llegar hasta este punto representa uno de los momentos más especiales del recorrido debido a la tranquilidad y belleza del entorno.

Un destino económico y cercano para descubrir

A pesar de sus atractivos naturales, Bayacora continúa siendo un lugar relativamente desconocido para gran parte de la población duranguense. Su cercanía con la capital, el bajo costo de acceso y la posibilidad de realizar distintas actividades lo convierten en una opción ideal para una escapada de fin de semana.

Ya sea para caminar entre senderos, admirar los cañones, compartir una comida al aire libre o simplemente disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza, la Presa Bayacora se mantiene como uno de esos rincones que vale la pena descubrir.

En una época donde cada vez más personas buscan experiencias al aire libre, este espacio demuestra que no es necesario viajar largas distancias para encontrar paisajes impresionantes. A tan solo 30 minutos de Durango, Bayacora ofrece aventura, descanso y una oportunidad para reconectar con el entorno natural que rodea a la ciudad.