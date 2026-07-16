El detrás de 'Hacks', una serie de las nominadas al Emmy 2026

No hay duda, "Hacks" vive el mejor momento de su historia. La exitosa producción de HBO Max se convirtió en la gran protagonista de las nominaciones a los Premios Emmy 2026 al obtener 24 candidaturas, una cifra que no solo la coloca como la comedia más nominada del año, sino que también establece un nuevo récord para una serie de este género en una sola edición de los premios.

Creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, "Hacks" narra la historia de Deborah Vance , una legendaria comediante de Las Vegas que, tras décadas de éxito, enfrenta el reto de mantenerse vigente en una industria que cambia constantemente.

En medio de esa búsqueda conoce a Ava Daniels, una joven escritora con una carrera en crisis, con quien inicia una relación profesional marcada por los choques generacionales, las diferencias creativas y una química que poco a poco se transforma en una de las amistades más entrañables de la televisión actual.

DETRÁS DE LA SERIE

Aunque en apariencia se trata de una comedia sobre el mundo del espectáculo, la serie va mucho más allá. "Hacks" explora temas como el envejecimiento en una industria obsesionada con la juventud, el precio del éxito, la ambición, la salud emocional, la creatividad y la constante necesidad de reinventarse.

Todo ello sin perder el humor ácido, los diálogos inteligentes y un ritmo que equilibra momentos de comedia con escenas profundamente emotivas.

Uno de los mayores aciertos de la producción es la interpretación de Jean Smart, quien ha sido ampliamente reconocida por dar vida a Deborah Vance con una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y carisma.

A su lado, Hannah Einbinder ofrece un contrapunto fresco que convierte la relación entre ambas protagonistas en el verdadero corazón de la historia. La evolución de sus personajes ha sido uno de los aspectos más elogiados por la crítica desde el estreno de la serie en 2021.

Precisamente esa combinación de actuaciones sobresalientes, un guion afilado y una producción impecable es la que ha convertido a "Hacks" en una de las series imprescindibles de los últimos años. Cada temporada consigue renovarse sin perder su esencia, ofreciendo una mirada divertida, inteligente y profundamente humana sobre el entretenimiento y las relaciones personales.

LAS NOMINACIONES

Entre las nominaciones más importantes de este año destacan Mejor Serie de Comedia, además de las candidaturas para Jean Smart como Mejor Actriz en una Serie de Comedia, Hannah Einbinder como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia y Paul W. Downs como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia.

El reconocimiento no termina ahí. "Hacks" también recibió nominaciones en categorías como dirección, guion, casting, edición, diseño de producción, fotografía, sonido y vestuario , reflejando el alto nivel de calidad que ha mantenido desde su primera temporada y el amplio respaldo que continúa recibiendo por parte de la Academia de la Televisión.

Con 24 nominaciones, "Hacks" no solo reafirma su lugar como una de las producciones insignia de HBO Max, sino que también llega a la próxima ceremonia de los Emmy como una de las máximas favoritas para conquistar varias de las estatuillas más importantes de la noche.

Para quienes aún no la han visto, este reconocimiento es también una invitación a descubrir una serie que demuestra que la mejor comedia es aquella que, además de hacer reír, logra emocionar, sorprender y dejar huella en cada episodio.