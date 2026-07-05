'El diablo viste a la moda 2' ya tiene fecha de estreno en Disney+

Dos décadas después de que "El diablo viste a la moda" se convirtiera en un referente del cine sobre la industria de la moda, su esperada secuela ya tiene fecha para llegar al streaming. Tras su paso por las salas de cine, "El diablo viste a la moda 2" estará disponible en Disney+ para el público mexicano a partir del 29 de julio.

La nueva película reúne nuevamente al elenco que conquistó al público en 2006. Meryl Streep vuelve a interpretar a la implacable Miranda Priestly, editora de la revista Runway, mientras que Anne Hathaway retoma el papel de Andy Sachs, ahora con una trayectoria profesional muy distinta a la que la convirtió en la asistente más famosa del cine. Emily Blunt regresa como Emily Charlton y Stanley Tucci vuelve a dar vida al carismático Nigel Kipling.

La historia sitúa a Miranda en un panorama completamente diferente, marcado por los cambios que atraviesa la industria editorial en la era digital. En este contexto, Emily Charlton se ha convertido en una influyente ejecutiva del sector del lujo, mientras que Andy reaparece con nuevos proyectos y una inesperada alianza con su antigua jefa, quien busca mantenerse vigente en un mundo cada vez más competitivo.

Además del elenco original, la producción incorpora nuevos rostros como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu, quienes aportan personajes que enriquecen la trama. Basada nuevamente en el universo creado por Lauren Weisberger y producida por 20th Century Studios, la secuela promete combinar nostalgia, humor y moda con una historia adaptada a los desafíos actuales de la industria.

Mientras llega su estreno en Disney+, los seguidores de la franquicia pueden revivir la primera película, "El diablo viste a la moda", que ya forma parte del catálogo de la plataforma.