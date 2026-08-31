El duranguense José González destaca con doble podio en fisicoconstructivismo internacional

El fisicoconstructivista duranguense José González conquistó el título en la categoría Juvenil dentro del Campeonato Internacional de Centroamérica y del Caribe de la especialidad, tras firmar una actuación que lo colocó en los primeros planos del podio regional. El certamen reunió a exponentes de diversos países de la zona para definir a los mejores exponentes de las divisiones de desarrollo y alto rendimiento.

González aseguró el primer lugar en la modalidad de Físico Juvenil, resultado que le otorgó la corona continental de su división. De manera complementaria, el atleta subió nuevamente a la tarima para competir en la categoría Classic, donde obtuvo la tercera posición general, concretando una doble figuración en el medallero de la justa.

En uno de los más importantes escenarios

La obtención de ambos resultados responde a una evaluación basada en criterios estrictos de simetría muscular, proporción, definición y presentación sobre la tarima. En certámenes de este calibre, los jueces ponderan la condición física integral del competidor frente a los estándares técnicos exigidos en los reglamentos internacionales de la disciplina.

El Campeonato Internacional de Centroamérica y del Caribe representa una de las plataformas de mayor exigencia para el fisicoconstructivismo de la región. La presencia de delegaciones de distintos países elevó el nivel competitivo en cada una de las rondas de juzgamiento, obligando a los participantes a mostrar un nivel óptimo de preparación previa.

De Durango, para el mundo

La cosecha conseguida por González ubica nuevamente a la representación del estado dentro de las posiciones estelares del deporte del músculo a nivel internacional. Este tipo de certámenes sirve como parámetro técnico para medir el alcance de los exponentes locales ante rivales con trayectoria en escenarios fuera del país.

Con la obtención de la presea dorada en la división juvenil y el bronce en la categoría Classic, el competidor concluye su ciclo en esta competencia regional. El resultado establece un antecedente deportivo directo para sus próximas apariciones en la tarima, consolidando su transición dentro de las categorías de mayor exigencia competitiva.