El duranguense Juan Francisco Peynado se clasifica al Mundial de Ciclismo Gravel en Australia

La representación duranguense en el ciclismo de gran fondo aseguró doble presencia internacional tras la disputa del UCI Gravel Arteaga México 2026 en San Antonio de las Alazanas, Coahuila. Los pedalistas Juan Francisco Peynado Mares y Eunice Idali Ramírez Gurrola consiguieron su boleto directo al Campeonato Mundial de la especialidad, el cual se celebrará durante el mes de octubre en territorio australiano.

La competencia, integrada al calendario oficial de la UCI Gravel World Series y valedera como Campeonato Nacional, reunió a más de doscientos competidores en un trazado exigente de 132 kilómetros. El recorrido por la Sierra Madre Oriental impuso severas condiciones técnicas y físicas, alternando caminos de alta montaña, senderos de terracería suelta y tramos de asfalto que demandaron una rigurosa dosificación de fuerza.

Pone en orgullo a Durango

En la categoría masculina de 40 a 45 años, Juan Francisco Peynado completó el trazado con un registro oficial de 5 horas, 08 minutos y 08 segundos. Este tiempo le valió para cruzar la meta en el cuarto lugar de la clasificación nacional, posición suficiente para adjudicarse una de las plazas otorgadas por el serial internacional a los puestos de honor.

Al término de la prueba, Peynado calificó el circuito como una de las rutas más complejas que ha enfrentado, acentuada por la altitud y la irregularidad del suelo coahuilense. El pedalista destacó el nivel competitivo mostrado en esta primera edición oficial de un selectivo de gravel en territorio mexicano, donde la consistencia mecánica y la estrategia resultaron determinantes para completar el trayecto.

Por partida doble

Por su parte, Eunice Idali Ramírez Gurrola firmó una actuación determinante en la rama femenil categoría 35 años. La duranguense detuvo el cronómetro en 5 horas, 59 minutos y 22 segundos tras rozar las seis horas de pedaleo constante, rendimiento que le otorgó el subcampeonato nacional y el pase automático a la cita mundialista en Australia.

La clasificación de Ramírez Gurrola consolida una trayectoria respaldada por resultados en el ciclismo de montaña del norte del país. Con antecedentes inmediatos que incluyen un podio en la categoría Máster A del Campeonato Nacional de Maratón MTB y participaciones destacadas en pruebas de maratón y cross country, la corredora confirma su solvencia en carreras de resistencia extrema.