El duranguense Marco Sáenz se incorpora a Pioneros de Delicias para la temporada 2026

El basquetbolista duranguense Marco Sáenz tendrá una nueva etapa en su carrera al incorporarse a Pioneros de Delicias, equipo que anunció su llegada para la temporada 2026 de la Liga de Desarrollo Chihuahua.

A través de sus redes sociales, la organización presentó al jugador y destacó su recorrido en el baloncesto universitario y en selecciones juveniles de México. Con esta incorporación, el conjunto de Delicias suma a un representante de Durango que cuenta con experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Del campeonato universitario a Delicias

Entre los antecedentes que Pioneros resaltó en su presentación se encuentra el campeonato que Sáenz consiguió con el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en los Ocho Grandes de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) en 2025.

De acuerdo con la información difundida por el club, el duranguense también fue elegido para integrar el Cuadro Ideal de aquella competencia , reconocimiento que acompañó el título obtenido durante su participación con la institución universitaria. Posteriormente se unió a los Aztecas de la UDLAP.

Estos resultados forman parte de la trayectoria con la que llega a Delicias, donde buscará aportar al equipo durante la próxima campaña. Su incorporación abre una nueva oportunidad para trasladar esa experiencia a otro escenario del baloncesto mexicano.

Pioneros apuesta por su aportación

Además de sus resultados deportivos, el equipo resaltó cualidades como su disciplina, constancia y liderazgo, aspectos que espera incorporar al trabajo del plantel durante la temporada 2026.

La presentación estuvo acompañada por una imagen del basquetbolista con los colores de Pioneros y un mensaje de bienvenida a la ciudad de Delicias. La publicación no precisó la fecha de su debut ni otros detalles sobre su participación con el conjunto.