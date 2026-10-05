El engaño del celular: ¿Por qué la perfección matemática nos está robando los recuerdos?

¿Te ha pasado? Vas caminando por el centro al caer la tarde, de esas veces que la luz en la cantera se pone dorada y el cielo de Durango se prende en un degradado de luces y colores impresionante. Sacas el teléfono rápido para capturar el momento, pero al ver la pantalla, la magia desaparece. El cielo sale completamente blanco o los edificios se convierten en una mancha oscura y sin chiste. Si llegas a hacer la foto, guardas el celular con una mezcla de frustración y nostalgia, pensando que el paisaje simplemente era demasiado grande para una lente tan chica.

Pero el problema no son tus ojos ni el atardecer. Lo que pasa es que hay una distancia enorme entre cómo vivimos un momento y cómo una máquina intenta registrarlo. Una cámara digital no tiene la capacidad de contemplar; solo calcula. Nosotros miramos con memoria y emoción; el teléfono, con puras matemáticas.

Nuestra vista hace maravillas en automático. Si estás frente a una casona colonial al mediodía, tus ojos se adaptan al instante para ver tanto el brillo del sol en la fachada como los detalles de alguien que descansa bajo la sombra del zaguán. El sensor del celular, en cambio, es una pieza rígida de silicio. Si calibra la luz del sol, oscurece por completo las sombras; si intenta rescatar lo que hay en la penumbra, termina “quemando” el cielo, es decir, lo deja blanco.

Para resolver este límite técnico, los ingenieros llenaron los teléfonos de inteligencia artificial. En una fracción de segundo, el algoritmo procesa la imagen: inventa nitidez, satura los colores y parcha las luces. El resultado es una foto técnicamente "perfecta", pero tan procesada y artificial que ya no se parece tanto a lo que estabas observado. Cambiamos nuestro recuerdo real por una postal genérica de internet.

El problema que ven los más académicos y puristas, es que dejamos que el modo automático decida por nosotros qué es una "buena foto", permitiendo que una fórmula matemática secuestre la forma de apreciar el mundo. A muchos les parecerá suficiente, seguro así es, pero hay que decirlo, es una imagen artificial, alejada de la física de la óptica.

Y seamos honestos: los algoritmos comerciales tienen muy mal gusto artístico regularmente. Le tienen pánico a la penumbra, odian el grano de la fotografía y buscan siempre una claridad exagerada. Si intentas tomar una foto en el Parque Guadiana mientras se oculta el sol, el teléfono va a aclarar la escena a la fuerza, borrando el misterio de las sombras y el ambiente real de la tarde.

Terminamos con galerías llenas de imágenes impecables para una computadora, pero completamente vacías para el corazón.Por fortuna, recuperar el control de tu mirada es increíblemente fácil y está al alcance de tus dedos. No necesitas una cámara profesional de miles de pesos ni saber de óptica. La próxima vez que notes que la pantalla no refleja la realidad, haz algo muy simple: dale un toque a la pantalla.

Al presionar la zona que más te importa —ya sea el matiz del cielo o el rostro de alguien—, le quitas el mando al robot que viene integrado en el software. En ese momento dejas de ser un espectador pasivo y decides tú mismo qué parte de la historia merece luz y qué prefieres mantener en la intimidad de la sombra.

La tecnología es un pincel muy potente, pero la mirada la pones tú. No dejes que tu celular elija cómo vas a recordar tu propia vivencia. Toca la pantalla, experimenta con el contraste y atrévete a capturar las cosas tal y como las estás sintiendo. Nos vemos la siguiente quincena.

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