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El Evento Tradicional Estatal Indígena de Tiro con Arco impuso su legado cultural en Durango

Un total de 25 competidores se dieron cita en el Centro Mario Vázquez Raña para cumplir con el calendario de la TSG Week.

Foto: Cortesia

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RICARDO HERNANDEZ
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Durango reunió a 25 arqueros tradicionales en una jornada que combinó competencia, técnica y un fuerte arraigo cultural en el Centro de Alto Rendimiento Mario Vázquez Raña, donde se desarrolló el Evento Tradicional Estatal Indígena de Tiro con Arco, parte de la TSG Global Week 2026.

La apertura incluyó un ceremonial de armonización para más de una decena de arcos nuevos, un gesto simbólico que acompañó la preparación de los participantes antes de entrar al campo. Entre los invitados que tomaron el arco estuvieron el maestro Roberto Silva Martínez, exolímpico en 1968, y la maestra Celina Vargas Delgado, quienes realizaron disparos protocolarios tras el mensaje inaugural.

Actividad deportiva al por mayor

La competencia se desarrolló bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, con un formato progresivo que exigió precisión en tres distancias: 10, 20 y 30 metros. Las categorías Libre, Femenil e Infantil permitieron una participación amplia, desde arqueros experimentados hasta practicantes que dieron sus primeros pasos en el tiro tradicional. Los clubes Acaxees, Citlalmina e Ilwicalmina encabezaron la representación local, junto a tiradores independientes de distintas comunidades.

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En el plano deportivo, Ariadna Leticia Calderón Contreras se impuso en la categoría Principiante, seguida por Leticia Contreras Deras y Eulogio Alonso Serrato. En Intermedio, el primer lugar fue para Bricia Guadalupe Alvarado Alcántara, con Gabriela Guadalupe Díaz Reséndiz y Layla Yoselin Díaz Fuentes completando el podio. Entre los Avanzados, Miguel Ángel Calderón Leal obtuvo el título, mientras que Sandra Nayeli Tinoco Mercado y Brisia Daniela Alcántara Alday ocuparon el segundo y tercer sitio.


Un evento de alto nivel


La participación reunió a arqueros de distintos municipios y niveles de experiencia, desde debutantes hasta tiradores con recorrido en el arco tradicional. Las rondas avanzaron conforme al programa y dejaron ver diferencias claras en técnica y ejecución entre competidores, sobre todo en el salto de 20 a 30 metros.


Tras la serie final a 30 metros, los jueces confirmaron puntajes y se procedió a la entrega de medallas y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría. Los competidores permanecieron en el campo para la revisión de tablillas y la toma de registros, con lo que quedó cerrada la jornada de acción deportiva.


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