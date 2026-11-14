El fin de la alternancia

La alternancia partidista es hoy -quizá- la manifestación más importante de la salud de una democracia. Sin embargo, la crisis inducida desde Palacio Nacional sobre el INE tiene gran significado para visualizar el futuro de nuestro país. Esta crisis del INE podríamos equipararla -en el ámbito médico- como un “COMA INDUCIDO”. A unos cuantos meses de la elección intermedia -donde se elegirán legisladores y además gobernadores- se desata una “cacería de brujas” que lleva el objetivo de desacreditar a la institución y dejarla paralizada, y de este modo tener argumentos para intervenir- la directamente a conveniencia del gobierno en el poder.

“Quien parte y reparte se lleva la mejor parte” dice un refrán producto de la sabiduría popular. La Presidenta se encargó de repartir la paternidad política de Guadalupe Taddei por todas las administraciones desde el 2014 en que ella presidió el instituto electoral de Sonora como consejera presidente del IEE y con eso le quita el “estigma” de ser morenista. Así el lodazal de corrupción que le rodeó se vuelve patrimonio de muchas administraciones.

No importa que quien la empoderó fue Morena, -que López Obrador la elogió en una mañanera y que en octubre del 2024 Morena y sus aliados le dieron facultades unipersonales -conocidas como “Superpoderes”- para manejar al INE según su criterio personal y ya no de forma institucional, como sucedió con todas las administraciones anteriores incluida hasta la de Lorenzo Córdoba.

Con estos “superpoderes” -promovidos por el senador de Morena, Pavel Jarero Velázquez-, con el apoyo de Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados, ella pudo asignar contratos a los Hernández Casillas -sus proveedores favoritos- e incluso les dio poder para dar órdenes a funcionarios del INE, ostentándose como personeros de la presidenta Taddei.

Siguiendo la lógica obradorista, si el INE está podrido, hay que desaparecerlo y hacer de él una dependencia de la Secretaría de Gobernación, como lo fue hasta 1996, en que con visión democrática el presidente Zedillo lo independizó de su gobierno.

Parece ser que no hemos entendido que quienes hoy gobiernan consideran que no hay otro camino para México que su proyecto unipersonal, que es la 4T.

Ya lo han manifestado reiteradamente López Obrador, la presidenta Sheinbaum y los otros líderes de este movimiento, para lo cual han concentrado el poder político y judicial en el Poder Ejecutivo, destrozando todos los avances democráticos.

Porfirio Díaz también permitía las elecciones, pero como consideraba que el país no estaba preparado para la democracia, hacia simulación e imponía a sus candidatos con argucias legaloides para proyectar públicamente una vocación democrática que guiaba su gobierno.

Por lo menos Porfirio Díaz -teniendo como lado oscuro haber sido un dictador- modernizó a México. Introdujo el ferrocarril, la electricidad, construyó puertos marítimos, puentes, carreteras, impulsó la educación, saneó las finanzas y pacificó con mano dura a este país violento.

En contraste, López Obrador destruyó las instituciones, centralizó el poder, debilitó la economía, permitió que creciera la violencia… y acabó con la democracia.

López Obrador como cabeza de este movimiento -la 4T- nunca aceptará una derrota en una elección presidencial. Su temor de que la justicia caiga sobre su familia con todas las evidencias que existen, lo hará defender el poder a costa de lo que sea, aún al precio de incendiar al país.

Hasta hoy el Congreso -dominado por Morena y aliados- sospechosamente no ha generado ni una iniciativa “seria” de blindaje para impedir la participación del crimen organizado en las elecciones del 2027.

Por lo pronto, el riesgo mayor que se perfila es la desaparición del INE -como institución autónoma- para someterlo a una profunda reestructuración que concluirá ubicándolo en una dependencia más en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, de donde salió hace 30 años.

El bulldozer destructivo de la 4T está en marcha y su objetivo es la última institución que ha permanecido autónoma e independiente al día de hoy. ¿A usted que le parece?

@homsricardo