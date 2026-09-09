El fin del circo político

Ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador necesitaron dar golpes de efecto al empezar sus Gobiernos. Los 36 y 30 millones de votos que obtuvieron, respectivamente, superaron a los de los demás partidos juntos y no dieron margen a impugnaciones ni a chantajes políticos. Quienes recurrieron a estrategias mediáticas para demostrar fuerza y legitimarse después de elecciones controvertidas fueron sus antecesores. Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia; Ernesto Zedillo desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y envió a prisión a Raúl Salinas de Gortari; Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, y Enrique Peña Nieto puso entre rejas a la cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

AMLO dijo al respecto al asumir la presidencia: «Al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación. (...) Además, siendo honestos (...), si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado». De proceder así —apuntó— «no habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado (...), meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación».

En el sexenio de López Obrador, el único exgobernador detenido fue el chihuahuense César Duarte (PRI), arrestado en Florida y extraditado en 2022 para responder por desvío de fondos públicos y una deuda de 48 mil millones de pesos, cargos fincados por la administración de Javier Corral (PAN). Duarte recibió la libertad condicional tras las elecciones presidenciales de 2024. El beneficio lo otorgó la jueza de control Hortensia García Rodríguez, cercana a la gobernadora panista María Eugenia Campos, aliada de Duarte y enemiga de Corral.

Sin embargo, el pasado 8 de diciembre de 2025 —recién iniciada la presidencia de Claudia Sheinbaum—, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden de una jueza federal y recapturó a Duarte en la ciudad de Chihuahua. La FGR lo acusa de lavado de dinero por más de 70 millones de pesos. El exmandatario fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras se resuelve su vinculación a proceso. El pasado 12 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos juicios de amparo promovidos por su defensa. La decisión neutraliza a los jueces locales y ata de manos a la administración estatal.

Chihuahua es uno de los 17 estados que renovarán Gobierno el próximo año. La lucha por el poder en el territorio más extenso del país confrontará a dos mujeres cuya rivalidad llegó a un punto sin retorno: la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Campos. De acuerdo con una encuesta de Rubrum, publicada el 6 de agosto, Morena aventaja al PAN por apenas 3.2 puntos porcentuales (39.3 contra 36.1), lo que representa un empate técnico. Los aspirantes favoritos son la senadora morenista Andrea Chávez y el alcalde Marco Bonilla, delfín de Campos. La gobernadora y su grupo político tienen la soga al cuello. Las alternancias en Chihuahua han sido por ahora entre el PRI y el PAN. ¿Se pintará de guinda en 2027?