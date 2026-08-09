El Flamengo registra al mexicano Diego Reyes para encarar la fase final de la Libertadores

El Clube de Regatas do Flamengo oficializó la inscripción del juvenil mexicano Diego Reyes Costilla en su lista de buena fe para disputar la fase final de la Copa Conmebol Libertadores 2026. La decisión de la directiva carioca otorga al delantero azteca una oportunidad destacada en el torneo de clubes más relevante de Sudamérica.

Reyes Costilla, atacante de 18 años formado en la cantera del Club América, se incorporó al equipo de Río de Janeiro a principios de año mediante un préstamo vigente hasta diciembre de 2026. Tras sumar minutos en la categoría Sub-20 del conjunto brasileño, el futbolista logró convencer al cuerpo técnico para ser considerado en el primer equipo.

¿Contra quién jugará Reyes?

En los octavos de final, Flamengo enfrentará al Cruzeiro Esporte Clube. El choque de ida se disputará el 12 de agosto en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, mientras que la eliminatoria se definirá el 19 de agosto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el 'Mengão' busca ratificar su condición de favorito.

La inclusión del mexicano responde a las modificaciones habilitadas por la CONMEBOL previo a la fase de eliminación. Además de Reyes, la institución registró a otros cuatro juveniles de su cantera: Lorran, João Vitor, Isaac Gomes y Luiz Guilherme, ampliando sus opciones tácticas para afrontar la apretada agenda del certamen continental.

¿Una nueva joya del futbol mexicano?

Pese a su alta formal, la participación inmediata del jugador azteca requerirá coordinación logística. Reyes se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub-20, factor que el cuerpo técnico del club brasileño analizará detenidamente antes de determinar su presencia en la convocatoria para el primer duelo de la eliminatoria.

Al pisar el terreno de juego, Diego Reyes se convertirá en el primer futbolista mexicano en la historia en disputar un partido oficial vistiendo la camiseta del Flamengo en la Copa Libertadores. Este paso marca un hito para la proyección de jóvenes talentos formados en el balompié mexicano hacia el fútbol sudamericano.