Un total de 74 defensores de los derechos humanos firman la declaración de intenciones en un foro al que asistieron defensores del pueblo de 70 países; la Unión Mundial de Defensores Independientes desarrollará la asistencia jurídica transfronteriza y normas comunes de respuesta ante las crisis

(MOSCÚ) - Los participantes del Foro Internacional de Defensores del Pueblo, celebrado en Moscú en el marco de la reunión anual de la Alianza Euroasiática de Defensores del Pueblo (Eurasian Ombudsman Alliance), han firmado una declaración de intenciones para crear la Unión Mundial de Defensores Independientes (WIDU). El documento lleva la firma de 74 defensores de los derechos humanos. La organización se fundará sobre los principios de humanismo, independencia, imparcialidad y solidaridad internacional.

La Unión funcionará con arreglo a los Principios de Moscú de Cooperación Internacional en materia de Derechos Humanos (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation). El documento consta de 23 disposiciones sobre la protección de la dignidad humana, la universalidad de los derechos y las libertades, el respeto de la diversidad nacional, así como la observancia del Estado de derecho y la objetividad. Los Principios de Moscú están concebidos para reforzar la autonomía de las instituciones de derechos humanos y permitirles cooperar incluso cuando existan desacuerdos entre los Estados.

La necesidad de esta nueva unión responde a los desafíos actuales. Los conflictos armados, las catástrofes de origen humano y natural, las crisis humanitarias y las migraciones masivas exigen nuevas formas de coordinación entre las instituciones de derechos humanos. Los participantes del Foro coincidieron en que el derecho humano a la vida, a la dignidad y a la libertad no debe depender de las fronteras estatales ni de las circunstancias políticas.

La Unión prevé establecer mecanismos de asistencia jurídica transfronteriza. En casos de violaciones masivas de los derechos humanos, defensores del pueblo de distintos países elaborarán normas comunes de respuesta ante las crisis. La adhesión a la Unión será abierta: son bienvenidos todos los defensores de los derechos humanos que compartan los valores de la organización.

El Foro Internacional de Defensores del Pueblo reunió a defensores del pueblo y defensores de los derechos humanos de 70 países. Más de 450 participantes llegaron a Moscú desde Estados vecinos, Estados Unidos, México, Brasil, Grecia, Indonesia, Madagascar, Mongolia, Suiza y otros países.

Yana Lantrátova, comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia, afirmó: «No podemos permitir dobles raseros en la protección de los derechos humanos. Es esencial respetar los derechos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad, religión, país de residencia o convicciones políticas».

Al referirse a la unión propuesta, señaló: «Todos debemos responder de manera imparcial, honesta y justa a los desafíos que afrontamos. Proponemos unirnos en una institución independiente en la que distintos países con sólida experiencia en ámbitos concretos coordinen la labor de las secciones temáticas y las dirijan».

Lantrátova indicó que la iniciativa ya ha encontrado respaldo: «Me complace que, durante las reuniones bilaterales con los defensores del pueblo, muchos hayan respaldado esta iniciativa y expresado su deseo de sumarse. Este trabajo comienza ahora».