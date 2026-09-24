El fraude electoral inventado

só mucho daño al proceso en sí y a su credibilidad, porque aunque el acuerdo al interior del IFE había sido que “sólo se anunciaría ganador si la distancia entre el primer y el segundo lugar era mayor al 0.6%”, acuerdo tomado desde el 22 de junio, al que los partidos habían dado su anuencia, Aguilar Camín considera que Ugalde se equivocó al establecer “una confusión funesta ente anunciar ganador e informar de las cifras de la contienda”, cosas en sí diferentes.

En su crónica y sobre el mismo aspecto, Aguilar Camín informa que: “El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, llamó a Ugalde esa noche para decirle: Es necesario que des números de quien va arriba en el conteo del IFE. Si no das cifras, se va a generar incertidumbre y eso traerá problemas al país”. Que fue exactamente lo que sucedió.

Muchos otros aspectos aborda Aguilar Camín en su ensayo, de los cuales resulta imposible dar siquiera mínima referencia aquí. Pero sí vale la pena mencionar, así sea de pasada, un par de ellos: En su crónica, el autor empieza a hacer una lista de los errores cometidos por López Obrador durante su campaña, que inició con una ventaja de entre 7 y 10 puntos, pero deja de enumerarlos después del tercero. Dice que el primero fue enfrentar a Cuauhtémoc Cárdenas, de la manera como lo hizo.

El segundo “error de costos futuros”, como consecuencia del primero, no haberse al menos congraciado con Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, donde bien pudo haber logrado AMLO una mayor votación; y el tercero no haber entendido, o entendido tardíamente a instancias de Marcelo Ebrard, la necesidad de haberse anunciado en Televisa.

Después señala Aguilar Camín otros errores cometidos por AMLO durante su campaña. Pero extrañamente deja de hacer mención de dos que debieron haberle resultado especialmente costosos: 1. No haber participado en el primer debate, que algunos consideraron en su momento que esa ausencia pudo haberle costado alrededor de 4 puntos, y 2. La centralización excesiva que mantuvo, conforme a su personal estilo, en la cobertura de representantes de casilla, que fue un verdadero desastre, denunciado incluso por algunos de sus propios seguidores.

La crónica de Agular Camín y el tema dan para mucho más. Pero por ahora aquí lo dejamos.