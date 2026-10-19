El Gobierno de los privilegios... ¡hasta para los conciertos!

El actual Gobierno del Estado no se ha caracterizado precisamente por su apertura, al contrario, su sello ha sido el de marginar a quienes no piensan igual que ellos; pero también han evidenciado que, los privilegios para los amigos, eso sí están a la orden del día.

Así como en la Feria de Durango, donde se impidió el acceso a medios de comunicación críticos para privilegiar a las páginas de internet recién creadas -que abundan en este sexenio, con cargo al erario público- así sucedió ahora en el Festival Revueltas 2026, donde se repartieron acreditaciones de prensa a todos, menos a los verdaderos medios de comunicación.

Fuentes anónimas (molestas porque aseguran que este año fue descarado) nos revelaron que dependencias públicas, "figuras" políticas y diversas áreas gubernamentales solicitaron acreditaciones de prensa para ingresar gratuitamente a las actividades del Festival Revueltas, específicamente para la presentación del grupo Enjambre, pese a no estar relacionados con eventos artísticos o culturales.

Entre los solicitantes de estos gafetes de "prensa" estuvieron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Congreso del Estado (algunos lo hicieron a nombre de algunos diputados) y hasta la Gerencia del Centro Histórico. Sí, la tan polémica gerencia de "asuntos sin importancia" del Ayuntamiento de Durango también se colgó del evento.

¿La razón? Obviamente la de no pagar el lugar de una zona preferente y, por supuesto, no ir al área gratuita del evento, como el resto de los miles de duranguenses que se dieron cita al evento que reunió a más personas en el Revueltas. Y cómo no intentarlo, pues saben que la característica de este Gobierno Estatal es el influyentismo y los privilegios.

Esta situación provocó la molestia de los periodistas y comunicadores de la fuente, pues además de ser desplazados para poder realizar una cobertura informativa ligada a su trabajo, también fueron despojados de espacio en el área destinada a la prensa.

Insistimos, no sorprende el hecho, pues este ha sido el sello de la actual administración estatal, donde solo los "amigos" gozan de privilegios, pero si valdría la pena escuchar la justificación de los responsables de estas dependencias, como Óscar Galván, Alejandro Mojica o Minka Hernández, para saber si estaban enterados de esto y ver qué tienen qué decirles a los duranguenses.

Aquí lo raro es que esos burócratas no soliciten acreditaciones de prensa para los conciertos de Esteban y Lauro. Ah no, es que ahí se los descuentan por nómina.

OTRO AÑO QUE SE PIERDE POR “MALA PAGA”

¿Se acuerda de aquellos años en donde la famosa y tradicional Carrera Panamericana terminaba en Durango, generando una derrama económica de varios millones de dólares? Un evento internacional que se alejó de la entidad gracias a las deudas del Gobierno del Estado.

En esta ocasión, la Carrera Panamericana terminará el próximo jueves en Zacatecas, en donde más de 70 autos clásicos y deportivos buscan coronarse en la edición número 39 de la era moderna de esta competencia, que se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 1988.

Este evento, que ponía a Durango en el mapa internacional con los integrantes de equipos de los corredores internacionales que participaban en ella, llegó a generar una ocupación hotelera del 100 por ciento durante varios días, además de millones de pesos en consumo en tiendas, bares y restaurantes de la capital.

Incluso, duranguenses de varios municipios viajaban a la capital a presenciar el espectáculo que reunía a corredores internacionales y artistas extravagantes que tienen el hobby de conducir estos autos clásicos.

Durango era considerada la joya de la corona de dicha carrera por su espectacular ruta en la Sierra Madre, con escenarios como el Espinazo del Diablo y el Puente Baluarte, que enamoraban a los pilotos y sus equipos, quienes terminaban festejando en la ciudad capital con todo su equipo haber concluido tremenda hazaña.

Pues esa redituable actividad deportiva se perdió desde el 2022 gracias a los incumplimientos de pago del exgobernador José Rosas Aispuro Torres y su equipo, quienes quedaron debiendo más de 5 millones de pesos al comité organizador por conceptos de promoción, publicidad, logística, pagos a personal especializado, entre otros.

Cuando llegó Esteban Villegas a la gubernatura y se enteró del adeudo, prefirió no entrarle pues argumentó que "no había condiciones" para liquidar ese adeudo que le permitiera a Durango seguir como la meta de la ruta oficial, con el pretexto de que prefería pagarles a los proveedores locales.

Casi cuatro años después de la última carrera, Durango se quedó sin la Carrera Panamericana, los empresarios locales siguen sin ver avance a sus adeudos y la actividad económica está peor cada vez, si no que les pregunten a los empresarios locales.

Tantos años de lucha para que pudiera regresar esta carrera internacional al estado, para que los burócratas de siempre terminaran de ahuyentarla, junto con los millones de pesos que generaba. En fin.