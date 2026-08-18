El gran gesto de Shakira: Anuncia millonaria ayuda tras el terremoto en su natal Colombia

Shakira volvió a mostrar su compromiso con Colombia tras el fuerte terremoto que golpeó distintas zonas del país, especialmente al departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por el movimiento telúrico.

La artista colombiana visitó Quibdó para conocer de primera mano los daños ocasionados por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026 , de magnitud 7.4, que dejó cientos de víctimas y severas afectaciones en viviendas, escuelas y otros edificios.

Durante su recorrido, Shakira anunció que se han comprometido inicialmente 1.25 millones de dólares para apoyar la recuperación de instituciones educativas de la región.

La iniciativa será impulsada mediante la Fundación Pies Descalzos, organización creada por la intérprete y que desde hace más de dos décadas desarrolla proyectos educativos en diferentes comunidades vulnerables de Colombia.

Shakira ayudará a construir 10 escuelas en Chocó

Uno de los anuncios más importantes realizados durante su visita fue la construcción de 10 nuevas escuelas en el departamento del Chocó, proyecto en el que la Fundación Pies Descalzos trabajará en conjunto con el empresario y filántropo estadounidense Howard G. Buffett .

La cantante destacó que la recuperación de las escuelas deberá convertirse en una de las prioridades después de la emergencia, pues los daños registrados en los planteles dejaron a numerosos estudiantes sin espacios adecuados para continuar sus estudios.

Además de los nuevos centros escolares, Shakira anunció su intención de apoyar la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, una de las instituciones educativas más importantes de la región y que también sufrió afectaciones por el terremoto.

Una larga relación con proyectos educativos en Colombia

La ayuda anunciada después del terremoto se suma al trabajo que la cantante ha desarrollado desde hace años mediante la Fundación Pies Descalzos. La organización trabaja en proyectos enfocados en educación y comunidades en situación de vulnerabilidad, mientras que en el Chocó mantiene presencia desde hace más de dos décadas.

Con la reconstrucción de la universidad, la creación de 10 escuelas y una bolsa inicial superior al millón de dólares, Shakira busca que la educación sea uno de los pilares para la recuperación del Chocó después de uno de los terremotos más severos que ha enfrentado Colombia en los últimos años.