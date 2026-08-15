'El Grande Americano' apoya con entusiasmo al Santos Laguna | VIDEO

La visita de Grande Americano a Torreón provocó una auténtica fiesta entre aficionados de la lucha libre y seguidores de Santos Laguna, quienes recibieron al enmascarado entre cánticos, fotografías y muestras de apoyo durante su paso por La Laguna.

El luchador convivió con seguidores en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, donde la identidad albiverde terminó mezclándose con el ambiente de la lucha libre.

La visita ocurrió en un fin de semana cargado de actividad deportiva en Torreón, pues además de la función de lucha libre programada en la ciudad, los Guerreros tienen actividad en la Liga MX frente a Chivas , situación que terminó por reunir dos de las grandes pasiones de la región.

Grande Americano es recibido con brazos abiertos

La presencia del enmascarado no pasó desapercibida, durante su llegada a Torreón, aficionados se reunieron para recibirlo entre aplausos, cánticos e incluso bengalas, en una escena que mostró el respaldo que Grande Americano ha conseguido entre los seguidores mexicanos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue precisamente su indumentaria. El luchador apareció con el jersey de Santos Laguna, gesto que inmediatamente conectó con los seguidores del cuadro lagunero.

Durante la convivencia también estuvieron presentes El Fiscal y Mr. Iguana, quien apareció acompañado de La Yeska. Entre los asistentes podían observarse tanto camisetas relacionadas con la lucha libre como los tradicionales colores verde y blanco de Santos.

Lucha libre y Santos Laguna se unen en Torreón

La aparición de Grande Americano también coincidió con la previa del partido entre Santos Laguna y Chivas, por lo que el luchador convivió con aficionados laguneros antes de la actividad del conjunto de la Comarca en la Liga MX.

Además, el gladiador adelantó que prepara una sorpresa relacionada con La Laguna para su presentación en la función de AAA en el Coliseo Centenario de Torreón, aunque hasta ahora no se han revelado todos los detalles sobre lo que tiene preparado.

La combinación entre futbol y lucha libre terminó generando una postal particular, con Grande Americano adoptando por unas horas los colores de los Guerreros y recibiendo el respaldo de una afición acostumbrada a vivir ambos deportes con intensidad.