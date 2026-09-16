'El Grito' de Independencia en Durango dejó 80 toneladas de basura en Centro Histórico

El resultado de la limpieza del Centro Histórico de Durango, tras la celebración del Grito de Independencia y la romería en la Plaza de Armas, Hito y IV Centenario, fue la recolección de unas 80 toneladas de basura en un solo día.

La Dirección de Servicios Públicos informó que fueron 45 toneladas de residuos sólidos las que se contabilizaron durante el barrido manual en el primer cuadro de la ciudad, además de unas 15 toneladas de basura retiradas de los contenedores inteligentes y otras 20 toneladas recolectadas por la empresa Red Ambiental.

El titular de la dependencia, Felipe de Jesús Aragón Cortez, comentó que fue una jornada muy complicada para el personal, ya que al terminar las actividades por las celebraciones patrias en el Centro Histórico, fue necesario comenzar de inmediato con las labores de limpieza, las cuales se extendieron hasta las cinco de la mañana.

Aseguró que se acumuló más basura que en otros años, debido también a que fue mayor afluencia de personas que acudieron a la romería y al Grito de Independencia.

Aunque el personal estuvo presente durante las actividades, fue hasta el término de estas cuando se pudo realizar el barrido manual, además fue necesario colocar otros botes de basura en lugares estratégicos.

Limpio para el desfile

Para las siete de la mañana del miércoles 16 de septiembre, el director apuntó que el personal ya debía estar listo para iniciar la nueva jornada y preparar lo necesario para el tradicional desfile, también en el primer cuadro de la ciudad.

Al finalizar, nuevamente se aplicaron las estrategias de limpieza, aunque fue menor la recolección de basura, por la gente que acudió al desfile.