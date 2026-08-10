'El Güino' ya está en el Cereso de Torreón, tras su detención, junto a 17 personas más

El empresario lagunero Ernesto "N" , alias El Güino, ingresó este domingo al Cereso de Torreón, Coahuila, junto a otras 17 personas, luego de fueron detenidos pasado viernes 7 de agosto en un supermercado de aquella región; en su captura, fueron decomisadas algunas armas de fuego.

Acusados por delitos como violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones, el grupo de personas fue recluido al Centro Penitenciario Varonil de Torreón.

Durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Estatal, Policía Municipal de Torreón, Ejército Mexicano, Guargia Nacional y el Mando Especial de la Laguna, se realizó la captura del empresario lagunero en el estacionamiento de la tienda Costco.

Se sabe que, como resultado de esta operación, en total fueron 18 los detenidos, además del aseguramiento de armas y vehículos.

Hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre el tipo de armas, vehículos, identidades de los detenidos y la situación legal que mantienen.

Se espera que, con el paso de las horas, la Fiscalía de Coahuila amplíe la información acerca del operativo en el que fue detenido Ernesto "N", El "Güino"

Vinculos con El Limones

La detención del empresario generó alerta en los habitantes, pues a “El Güino” se le ha relacionado con Édgar “N”, alias “El Limones”, un presunto jefe de plaza y operador financiero de un grupo criminal de Durango , y quien fue detenido en diciembre de 2025 en la capital duranguense.

Es de recordar que a "El Limones" se le vinculó a proceso por narcotráfico y acopio de armas, esto semanas después de haber ingresado al Altiplano en la Ciudad de México.

También, se ha confirmado que este empresario es familiar de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera.