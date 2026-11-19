Como parte de las actividades del Circuito de Guitarra Clásica Durango 2026, se presentó un concierto a cargo del guitarrista José Alfredo Amezcua Janacua en el Teatro Victoria.

La presentación, de acceso gratuito, reunió a los asistentes en torno a la música de concierto y permitió acercar el trabajo de este intérprete al público duranguense.

Durante el recital, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), Amezcua Janacua presentó un repertorio que puso de manifiesto su dominio técnico y musical de la guitarra clásica. Entre las obras interpretadas se encontraron Un sueño en la floresta, de Agustín Barrios Mangoré; Elegy, de Jeremy Collins, y Fuoco, de Roland Dyens, piezas que permitieron apreciar distintos recursos interpretativos y sonoros del instrumento.

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS

José Alfredo Amezcua Janacua cuenta con una trayectoria musical que inició a temprana edad. Nació en Paracho, México, en 1992, y comenzó sus estudios musicales a los seis años bajo la dirección del maestro Jaime Gómez.

A lo largo de su formación ha obtenido premios en el Concurso Nacional de Guitarra de Paracho, en las categorías infantil, juvenil, intermedio y avanzado. Asimismo, se ha presentado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Teatro Nacional de Costa Rica. También ha tomado clases con reconocidos guitarristas como Leo Brouwer, Pablo Garibay y Pablo Márquez, entre otros.