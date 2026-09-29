El IMSS, entre errores, disculpas... y denuncias

Aunque se afirma que los padres de familia de los bebés fallecidos en el IMSS dijeron que se quedaron más tranquilos tras la reunión del pasado viernes, donde el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, les ofreció una disculpa y les pidió perdón a los ojos, muchos lo consideraron insuficiente.

Incluso hubo abogados que comentaron con este agente que, el defensor de las familias, Fermín Alonso Flores Ayala, pareciera estar trabajando para la institución federal y no para las víctimas, luego de manifestar que "nos dieron la disculpa que necesitábamos", además de sus declaraciones en las que parece aceptar todo lo que le dicen de nivel central. Pero eso ya es especular y solo los involucrados sabrán la realidad.

Lo que sí es un hecho es que al IMSS ya no le quedan muchas opciones ante la ola de criticas y señalamientos a nivel nacional por su mal desempeño, mal funcionamiento y desabasto de medicinas más que reconocer sus equivocaciones y salir a ofrecer disculpas, como sucedió en este caso en Durango y otro más el fin de semana en Baja California.

Y es que en el IMSS de Mexicali les entregaron dos bebés recién nacidas a familias diferentes y terminaron por ofrecer disculpas por "el grave error", por segunda ocasión en una misma semana. A este paso, el IMSS expedirá más disculpas que medicinas, mientras el Gobierno Federal sigue presumiendo un sistema de salud como el de Dinamarca.

Ayer, la quinta familia en Durango interpuso su denuncia ante las autoridades de justicia, aunque por lo declarado por el abogado de las otras cuatro, la investigación formal se centra preliminarmente en la figura de homicidio culposo con responsabilidad profesional médica. Es decir, que habrá trabajadores de salud acusados.

"Sí hay error humano, porque si no hubiera error humano, se hubieran hecho las cosas bien y no estaríamos hablando del fallecimiento de unos bebecitos", dijo ayer ante la prensa Flores Ávila, quien agregó que el caso obedece a un fallo en la atención y no únicamente a factores microbiológicos.

Habrá que esperar para ver cuántos presuntos implicados hay y la cantidad exacta de personal del IMSS que está bajo investigación, pues según el abogado hay sustento suficiente para actuar en consecuencia. Ojalá no acaben acusando solo a trabajadores de limpieza, como sucedió en un hospital estatal para solapar a altos directivos y empresas ligadas al Bicentenario.

GOLPE A MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA LAGUNA

A quien parece no estarle yendo del todo bien es a Omar Castañeda González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, pues ahora fue Óscar Alejandro Bacio García quien decidió dejar a su partido para reintegrarse al Verde Ecologista, como operador político en la Comarca Lagunera.

Este movimiento representa no solo perder a un activo naranja, sino debilitar su fuerza operativa en la región, pues Bacio García llegó a MC en 2023 por invitación directa de Omar Castañeda, para un año más tarde convertirse en uno de los candidatos más jóvenes a diputado local, por el distrito 12.

Sin embargo, algo terminó por romperse entre ambos pues Bacio García, quien por buen tiempo mantenía una presencia operativa importante en Movimiento Ciudadano, prefirió regresar a su partido de origen, donde perfiló su trayectoria desde 2021.

Bacio García regresa al Verde más hecho, más estratega y con mayor experiencia, lo que sin duda le afectará a MC en La Laguna. Quienes conocen la estructura naranja aseguran que esta salida se debió en gran parte a Castañeda González, a quien últimamente no se le percibe como un líder que genere cohesión entre sus militantes.

Incluso esta salida se considera como el inicio de un éxodo de militantes, activistas y operadores naranjas que podrían representar un debilitamiento para el liderazgo de Omar Castañeda y que, a la par, termina por fortalecer al regidor capitalino Pancho Franco, al ser un político congruente y cercano con el líder nacional de los naranjas, Jorge Álvarez Máynez.

Habrá que esperar para ver qué tanto le afecta este movimiento a MC en Durango, pues no es un asunto menor que Bacio García ahora pase a formar parte fundamental de la operación de las estructuras y el fortalecimiento de las bases del Verde con miras al 2027 y 2028.

Las piezas comienzan a moverse en el tablero del ajedrez político de Durango y mientras algunos, como el "PRIAN", buscan asegurar una alianza que les permita evitar el ridículo que hicieron los panistas en Coahuila, otros como Morena y Movimiento Ciudadano comienzan a registrar movimientos que seguramente tendrán repercusiones.