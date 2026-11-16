El incendiario

El cansancio distrajo al presidente Trump. La golpiza electoral lo descolocó y tropezó de repente con la sinceridad. Admitió brevemente que su partido había perdido las elecciones, aunque, desde luego, no había sido él quien había recibido la tunda. Poco después aceptó que su política migratoria había sido demasiado ruda y que había tenido un costo electoral. Extraño espectáculo: ver al infalible admitir la derrota de su partido y reconocer que sus decisiones resultaron contraproducentes.

Pero esa anomalía duró poco. Una semana después de la votación, Trump volvió a lo suyo: negar lo evidente para exigir que se investigara un posible fraude de los demócratas. Ese mismo día tomó la decisión más importante desde la elección intermedia: sacudir la oficina presidencial para remover a una de las pocas figuras medianamente confiables de su administración y nombrar como remplazo a un arrebatado. Susie Wiles fue descrita en algún momento por su jefe como la “dama de hielo.” Para los dos últimos años de su gestión, Trump ha preferido a un incendiario. Ese es el hombre que ocupa la oficina más cercana a la del presidente de los Estados Unidos: un provocador radical, un propagador de fuego.