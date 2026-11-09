El INE sí se toca

¿Realmente piensa la presidenta Sheinbaum que Lorenzo Córdova impuso a Guadalupe Taddei como presidenta del INE o que la actual corrupción en la institución empezó en los tiempos, hace más de un cuarto de siglo, en que José Woldenberg la encabezaba? Lo dudo. Más bien quiere aprovechar el escándalo para destruir la independencia que aún le queda al instituto y asegurar que nunca más vuelva a haber alternancia de partidos en el poder. Esto queda más claro todavía por la decisión de la mayoría oficialista en Diputados de quitar 6 mil millones de pesos al INE en el presupuesto de 2026, sin ningún estudio técnico para justificarlo, y dar el dinero, entre otras cosas, a los Cendis del Partido del Trabajo.

No hay duda de que Taddei fue impulsada por la 4T. Se le seleccionó en una tómbola de una quinteta de candidatas escogidas por los diputados de la 4T por ser cercanas al movimiento. Maite Azuela, miembro del comité técnico evaluador por el INAI, emitió un voto particular por “la cercanía al gobierno y a partidos políticos” de varios candidatos.

En un tweet del 6 de abril de 2023, borrado posteriormente, Morena señaló que con Taddei “en el INE ya se respiran nuevos aires de cambio y democracia”. Ante las protestas de la oposición por un proceso sesgado, el presidente López Obrador respondió el 30 de marzo de 2023: “A mí sí me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta”. Sobre Taddei expresó: “Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. Tiene profesionalismo, es honesta. Incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra. Pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco es producto de un sorteo. Entonces es lo que más transparente que puede haber”.

La mujer que en 2023 alababan Morena y los líderes de la 4T, la que tenía numerosos parientes en puestos del régimen, hoy es rechazada por ellos mismos por haber cometido presuntos actos de corrupción. Además, se le acusa de haber sido impuesta por el nuevo villano favorito del régimen, Lorenzo Córdova, y por un partido político, Somos, que ni siquiera existía en 2023. No hay ya ni siquiera un intento de lograr verosimilitud en los argumentos de la 4T.

A Córdova le buscarán alguna acusación penal, a pesar de que un Órgano Interno de Control morenista lo auditó agresivamente en múltiples ocasiones sin encontrarle nada, pero la 4T no se conformará con repudiar a Taddei y perseguir a Córdova. La presidenta Sheinbaum declaró el 6 de noviembre: “Ellos hicieron diversas manifestaciones durante el príodo del presidente López Obador, por una reforma electoral que presentó, con la consigna de ‘el INE no se toca’. El INE se tiene que sanear. A lo mejor decían ‘el INE no se toca’ para poder guardar todas estas. toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”.

El INE sí se toca porque el gobierno no puede aceptar la posibilidad de una nueva alternancia en el poder, como las que teníamos en los tiempos de la democracia, como la que le permitió a Morena hacerse del poder en 2018. “La gran broma de la democracia es que da a sus enemigos mortales las herramientas para su destrucción”, escribió Joseph Goebbels en mayo de 1928. En 2024 Héctor Aguilar Camín comentó: “Los ganadores. usaron la escalera de la democracia para llegar al poder y, una vez en el poder, se dedicaron a destruir la escalera por donde ellos subieron, para que no puedan subir otros”.

SIN SALUD

Los cuatro principales funcionarios de salud comparecieron en la Cámara de Diputados el 6 de noviembre, pero no ante el pleno, para evitar cuestionamientos, “sino ante sus propios empleados”, como reportó Claudia Salazar de Reforma. El diputado panista Éctor Jaime pidió la palabra, pero le fue negada, tras lo cual, a gritos, recordó los males del sistema de salud pública.

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