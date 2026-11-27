El insólito plan de las ‘gallinas ponedoras’ de México

La reciente propuesta de la regente de la capital de México, Clara Brugada, de regalarle 15 gallinas ponedoras de huevos a familias pobres es una mala señal para el país: sugiere que el estancamiento de la economía está llevando a las autoridades a tomar medidas desesperadas.

La noticia generó todo tipo de burlas.

Aunque Brugada especificó que solo se darán las gallinas ponedoras a familias necesitadas que dispongan de más de 10 metros cuadrados de espacio para instalar un corral, muchos temen que las aves se escaparan de las azoteas y pulularán por los pasillos de sus edificios.

Cuando varios amigos me comentaron sobre el programa “Gallinas en casa” durante una visita a México, me vino a la memoria una medida parecida que vi en Cuba a principios de la década de los noventas tras la caída de la ex Unión Soviética. En esos años, la dictadura de Fidel Castro le asignó 10 gallinas y un gallo como pie de cría a miles de cubanos como parte de un programa de agricultura urbana para paliar la crisis alimentaria.

Como era de esperar, muchos cubanos usaron la asignación gubernamental para hacer caldo de gallina. Y muchos se quejaban de que los gallos empezaban a cantar al alba y despertaban a todos los habitantes de La Habana.

Para ser justos, México es un país mucho más rico que Cuba. No hay comparación entre el nivel de vida del México actual y la Cuba del “periodo especial” de entonces, o con la Cuba de hoy.

Sin embargo, la economía mexicana está estancada. El crecimiento económico promedio en los ocho años desde que Morena –el partido del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum– subió al poder es de 0.8%, según escribió la exsubsecretaria de Hacienda Venessa Rubio-Márquez en la revista Americas Quarterly.

Es uno de los crecimientos más bajos de América Latina. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mexicana crecerá apenas 1.5% este año, muy por debajo del promedio regional.

Es cierto que los aumentos del salario mínimo y los subsidios sociales de López Obrador y Sheinbaum disminuyeron la pobreza. Pero muchos economistas dicen que, sin inversiones, estas medidas son “pan para hoy, hambre para mañana”.

Las agencias de calificación de riesgo, cuyos datos suelen mirar los inversionistas antes de poner su dinero en un país, han rebajado gradualmente sus calificaciones para México desde 2018.

Moody’s y Fitch califican a México en el nivel más bajo dentro de sus categorías de inversión.

¿Por qué no crece México? En buena parte por falta de inversión. Aunque el país recibió 40,800 millones de dólares en inversión extranjera directa el año pasado, solo el 18% de ese dinero fueron inversiones nuevas.

Y según me explicó Alejandro Werner, el exdirector para América Latina del Fondo Monetario Internacional, uno de los principales motivos por el que no llegan más inversiones es la incertidumbre jurídica.

Tras una controvertida reforma judicial y el desmantelamiento de otras instituciones independientes, México está regresando a la época en que tenía gobiernos con poderes casi absolutos. Sin un poder judicial independiente, los inversionistas temen que les cambien las reglas de juego de la noche a la mañana.

Para peor, el modelo populista instaurado por López Obrador y seguido por Sheinbaum está gastando una fortuna en mantener a flote a Pemex, el monopolio estatal de petróleo, en lugar de abrir el sector energético a inversiones privadas.

No es de extrañar entonces que la economía de México esté paralizada. Es la misma película que vimos en la Argentina de los Kirchner, en el Ecuador de Correa y en la Venezuela de Chávez y Maduro: presidentes populistas que aumentan los salarios sin generar inversiones, hasta que se acaba el dinero para comprar votos.

México tendría que recordar algo que me dijo hace varias décadas el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso: “Sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza”.

Si no se sigue esa fórmula y se alientan las inversiones innovadoras, vendrán más remedios desesperados como las gallinas ponedoras.