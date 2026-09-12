El jueves en Walmart El Edén, ayer en Sam's Club: roban auto de trabajadora

Apenas se había informado sobre el robo de una camioneta a un trabajador de Walmart El Edén, cuando se registró un nuevo caso en la misma zona de la ciudad de Durango; esta vez la afectada fue una empleada de Sam’s Club, quien al terminar sus actividades descubrió que su automóvil había desaparecido.

El Siglo de Durango le informó sobre el caso de un trabajador de Walmart que dejó su camioneta Nissan en el estacionamiento mientras cumplía con su jornada laboral y, al salir por la noche, ya no la encontró.

Afortunadamente, la unidad fue recuperada horas después en el fraccionamiento Huizache II, aunque le faltaban la batería, el estéreo y algunas pertenencias.

Ahora, alrededor de las 13:30 horas del viernes 11 de septiembre, se recibió un nuevo reporte por el robo de un vehículo en las inmediaciones de calle Unión y avenida Circuito Interior, en el fraccionamiento El Edén.

En esta ocasión, una mujer que trabaja en el establecimiento Sam’s Club solicitó el apoyo de las autoridades después de salir y percatarse de que su automóvil ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado estacionado.

La afectada indicó que se trata de un Chevrolet Chevy, modelo 1999, color arena, con placas de circulación del estado de Durango, el cual se encuentra registrado a su nombre. Al momento de realizar el reporte, no tenía disponible el número de serie.

Tras confirmar que el vehículo no se encontraba en los alrededores, se proporcionaron sus características a las corporaciones de seguridad para intentar localizarlo, además de orientar a la propietaria sobre el procedimiento para formalizar la denuncia.

ALERTA

Este nuevo robo llama la atención por registrarse en el mismo sector donde recientemente otro trabajador sufrió la sustracción de su vehículo mientras se encontraba laborando. Las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre ambos casos o si se trata de hechos aislados.