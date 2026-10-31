'El Komander' está de luto tras fallecimiento de su hijo; el cantante lo despide en su velorio

Con un doloroso mensaje de despedida, Alfredo Ríos, El Komander, confirmó la muerte de su hijo menor, el bebé José Eliseo Ríos Ávila, el cantante atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida familiar y, durante el velorio del pequeño, le dedicó unas emotivas palabras: "Dios te recoja chaparrito".

La noticia del fallecimiento se dio a conocer el viernes 30 de octubre, a través de un comunicado difundido en las redes sociales del intérprete de música regional mexicana, en el que su equipo de trabajo expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con él y sus seres queridos.

"Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor", señala el mensaje que está musicalizado cono el tema de El Komander "Descansa mi amor".El documento confirmó el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila y concluyó con un mensaje de despedida: "Descanse en paz".

La pérdida también llevó al cantante a cancelar una presentación que tenía programada para este sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León.

El Komander cancela presentación tras la muerte de su hijo

A través de un segundo comunicado, el management de Alfredo Ríos informó que el artista no podría cumplir con el compromiso musical que tenía programado para este fin de semana.

"Por medio del presente, informamos que, debido al lamentable fallecimiento de su hijo, Alfredo Ríos, El Komander, no podrá presentarse en el evento programado para mañana en Hidalgo, Nuevo León", detalló el equipo.

En el documento explicaron que el cantante y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles, por lo que resulta imposible llevar a cabo la presentación.

Asimismo, ofrecieron una disculpa al público, organizadores y asistentes, y agradecieron las muestras de comprensión y solidaridad. También solicitaron respeto para que la familia tenga el espacio y la tranquilidad necesarios para afrontar esta pérdida.

¿Cuántos hijos tiene El Komander?

Aunque Alfredo Ríos suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, se sabe que tiene varios hijos, algunos de los cuales ha presentado públicamente en entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Entre los nombres que se conocen de su familia están Anahí Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla.

De acuerdo con información publicada sobre su entorno familiar, el cantante tiene siete hijos. José Eliseo era el menor de ellos; la comunidad artística y sus seguidores le han enviado mensajes de amor y de pésame por la pérdida.