El legado francés en Durango es rememorado en exposición del Museo UNES

En el marco de las actividades rumbo a la conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, el Museo UNES "El Águila Negra" llevó a cabo la conferencia "Presencia francesa en Durango", impartida por el director del recinto, Héctor Fahrid Martínez Flores, quien ofreció un recorrido por la influencia que la migración francesa ha ejercido en la vida económica, arquitectónica, social y cultural de la capital duranguense.

Este conversatorio se llevó a cabo en la fecha que Francia celebra su fiesta nacional, con lo que se buscó rescatar la memoria histórica de las familias francesas que se establecieron en Durango y reconocer las aportaciones que hicieron al desarrollo de la ciudad a través del comercio, la arquitectura y las costumbres que aún permanecen vigentes.

Rescatar la memoria histórica

Previo a la conferencia, en entrevista, Héctor Fahrid Martínez explicó que tanto el conversatorio como la exposición forman parte de un trabajo de investigación dedicado a recuperar la presencia francesa en la entidad.

"Esta exposición se llama 'Presencia francesa en Durango' y es en el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se establecieron en 1826, y es para conmemorar esta hermandad entre ambos países y también rescatar la memoria histórica de las familias francesas de Durango, de los comercios que hubo en la ciudad de Durango, como La Francia Marítima, las Fábricas de Francia, la Ciudad de París y todas esas familias de origen francés que siguen presentes en la vida social, cultural y económica de nuestra ciudad".

Durante la conferencia se hizo un recuento de esos establecimientos comerciales y de las familias que impulsaron buena parte de la actividad mercantil de la ciudad desde el siglo XIX, así como de su legado en distintos ámbitos del patrimonio duranguense.

Una herencia que permanece

Fahrid Martínez señaló que actualmente se tiene registro de varias familias descendientes de aquellos inmigrantes franceses que permanecen vinculadas a la vida social de Durango. "Aproximadamente 23 familias de origen francés todavía están presentes en la vida social de nuestra ciudad, que son descendientes de estos franceses que llegaron a partir del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX”.

Asimismo, destacó que esa influencia continúa siendo visible en diversos edificios emblemáticos de la capital. "Si volteamos a nuestro alrededor en la ciudad, podemos verla en la arquitectura, sobre todo en épocas históricas muy importantes como el Segundo Imperio y el Porfiriato. Tenemos el Teatro Ricardo Castro, el Templo del Sagrado Corazón, el Museo Regional de la UJED (...) todos son edificios de estilo francés, tenemos la Alianza Francesa, la tienda Liverpool, que también es una tienda que establecieron los franceses", explicó.

El historiador recordó que muchos de aquellos comerciantes provenían de Barcelonnette, en la región de los Alpes franceses, y encontraron en Durango un espacio para desarrollar negocios dedicados principalmente a la venta de telas, ropa y artículos de lujo.

Un acervo que da testimonio de la historia

Al término de la conferencia se inauguró una exposición temporal integrada por fotografías antiguas, documentos, pinturas, memorabilia y diversos objetos relacionados con la presencia francesa en Durango y con algunos de los comercios más representativos de la ciudad.

El acervo fue posible gracias a la colaboración de familias descendientes de inmigrantes franceses, quienes facilitaron piezas de gran valor histórico. "Presentamos fotografías, objetos, memorabilia, documentos y pinturas que también tienen que ver con estos comercios y con esta influencia francesa que ya platicábamos”, recalcó Fahrid Martínez.

Entre las piezas más relevantes destaca un periódico original que documenta el incendio de La Francia Marítima en 1960, además de fotografías del interior del establecimiento, documentos y bolsas de compra originales.