El libro 'Cenizas del Edén' de Isaí Rayas se presentará en el Museo Francisco Villa

Como parte de las actividades culturales que buscan generar reflexión a través de la literatura, el Museo Francisco Villa albergará la presentación del libro “Cenizas del Edén”, obra del escritor Isaí Rayas Linares, quien desde hace una década ha hecho de Durango su lugar de residencia y desarrollo artístico.

Originario de Tamaulipas, Rayas comparte en esta publicación una experiencia profundamente personal transformada en literatura. A través de una narrativa cargada de simbolismo y recursos poéticos, el autor retrata el complejo proceso emocional que vivió al enfrentar el riesgo de perder la convivencia con su hija durante un proceso de divorcio.

La metáfora del Edén

La obra utiliza la metáfora del Edén para representar un espacio de felicidad y plenitud que, poco a poco, se convierte en cenizas a causa de la separación temporal entre padre e hija. Sin embargo, lejos de quedarse en el dolor de la pérdida, el libro también explora temas como la esperanza, la fe, la resiliencia y la fortaleza de los vínculos familiares, planteando que el amor puede superar las barreras del tiempo y la distancia.

Con esta publicación, Isaí Rayas rompe además con estereotipos que tradicionalmente han limitado la expresión emocional masculina, al convertir una experiencia íntima y dolorosa en una propuesta literaria que busca conectar con otras personas que han atravesado situaciones similares.